فان دايك يتغزل في صلاح: أنت الأعظم في المنافسة علي الكرة الذهبية
الإسكان: مهلة 6 أشهر لتقديم طلبات التنازل عن الوحدات والمحال والأراضي بالمدن الجديدة
تخفيف الحكم على فتاة في تهمة إزعاج أشرف زكي
وزير الخارجية يؤكد دعم الدولة لتمكين المرأة خلال لقائه برئيسة المجلس القومي للمرأة
مقاطع فيديو خادشة.. إخلاء سبيل التيك توكر علياء قمرون
ابتسامة ملكية في مقبرة جحوتي.. مزحة ريس الحفائر تُضحك ملك إسبانيا
الأرز الأحمر أم البني أم الأسود.. أيهما يساعد أكثر في إنقاص الوزن؟
مصر تؤكد عمق العلاقات التاريخية مع الصومال ومواصلة دعمها للشعب الصومالي الشقيق
الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك
البارالمبية الدولية لرفع الأثقال تعلن مشاركة 542 لاعبا فى بطولة العالم بالعاصمة الإدارية
الأرصاد: طقس الغد حار رطب .. وفرص لسقوط أمطار بهذه المناطق
بديل الإيجار القديم.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي من الدولة؟
اقتصاد

رئيس "التنظيم والإدارة": جودة وحدات الموارد البشرية ركيزة أساسية لرفع كفاءة العنصر البشري

خلال برنامج التدريب
خلال برنامج التدريب
آية الجارحي

عقد المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اجتماعًا مع مسئولي الموارد البشرية في عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة، وذلك في إطار حرص الجهاز على دعم وتطوير قدرات هذه الوحدات بما يسهم في تعزيز كفاءة العنصر البشري بالجهاز الإداري للدولة.


واستعرض المهندس حاتم نبيل خلال اللقاء الهيكل التنظيمي الحالي للجهاز والتصور الجديد المقرر تطبيقه، موضحًا أنه يقوم على فلسفة "الشباك الواحد" التي تمنح صلاحيات أوسع لمسؤولي الإدارات المركزية مع تبسيط الإجراءات وتعزيز التواصل مع الجهات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة العمل المؤسسي.


وأوضح أن الجهاز سيقوم بتنفيذ عدد من البرامج التدريبية المخصصة للعاملين بوحدات الموارد البشرية، مؤكدًا أن جودة أداء وحدات الموارد البشرية تمثل الركيزة الأساسية لرفع كفاءة العنصر البشري، مشددًا على أن الجهاز يولي هذا الملف أولوية خاصة لما له من تأثير مباشر على تطوير الأداء المؤسسي وتحقيق مستهدفات الإصلاح الإداري.
كما استعرض رئيس الجهاز خلال الاجتماع أبرز الكتب الدورية الصادرة عن الجهاز خلال عام 2025، والتي شملت ضوابط تشكيل لجان الوظائف القيادية، وقواعد ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، وآليات تنفيذ الأحكام القضائية، وتحديث الملف الوظيفي، إلى جانب عدد من الإجراءات التنظيمية الأخرى.
كما تناول أيضا المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي لكافة جهات الدولة، الذي يهدف إلى تحديث بيانات العاملين بشكل دوري وإلكتروني، بما يشمل البيانات الأساسية والمؤهلات والتدرج الوظيفي والدرجات والترقيات وأي تغييرات تطرأ على الوضع الوظيفي للموظف، مع تحميل الجهات مسئولية الالتزام بالتحديث المستمر واعتبار التقصير مخالفة تستوجب المساءلة، وذلك لضمان دقة البيانات وتحسين إدارة الموارد البشرية ودعم خطط الإصلاح الإداري.

وفي ختام اللقاء، استعرض رئيس الجهاز قواعد البيانات التي تم تطويرها، كما استمع إلى عدد من المداخلات التي تضمنت استفسارات ومقترحات من الحضور، حيث قام بالرد عليها وتوضيحها، معلنا عن تخصيص بريد إلكتروني لتلقي الأفكار والمبادرات التي من شأنها المساهمة في تطوير العمل بالجهاز الإداري للدولة.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مال واعمال المهندس حاتم نبيل اخبار مصر تدريب العاملين الجهاز الاداري للدولة

