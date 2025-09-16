قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن نتيجة التظلمات في مسابقة البريد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
آية الجارحي

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن إتاحة خدمة الاستعلام عن نتائج التظلمات الخاصة بمسابقة شغل 2700 وظيفة بالهيئة القومية للبريد، وذلك عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية:
https://jobs.caoa.gov.eg

كما أتاح الجهاز خدمة الاستعلام عن ترتيب المتقدمين في قائمة انتظار المسابقة، الذين اجتازوا الامتحان الإلكتروني ولكن ترتيبهم لم يؤهلهم إلى أن يكونوا ضمن العدد المطلوب لشغل الوظائف في إطار المسابقة. 


ودعا الجهاز المتقدمين غير المرشحين للتعيين إلى مراجعة موقفهم من خلال البوابة باستخدام الرقم القومي ورقم التسجيل، مؤكدًا أن هذه الخطوة تجسد التزام الدولة بنهج الشفافية وضمان حق كل متقدم في الاطلاع على موقفه بدقة.


وكان الجهاز قد أعلن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في 25 أغسطس الماضي، وفتح باب التظلمات في اليوم التالي ولمدة أسبوعين.

التنظيم والإدارة الإدارة وظائف

وصفة منزلية لخفض الكولسترول.. الأطباء يحذرون من الإفراط في استخدامها

10 طرق طبيعية لتنظيف القولون

تسلا تواجه حرب قانونية بقيمة 329 مليون جنيه بسبب السيارات ذاتية القيادة

أعراض الذبحة الصدرية: كيف تميزها ومتى تطلب المساعدة الطبية؟

