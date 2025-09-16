التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن نتيجة التظلمات في مسابقة البريد

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن إتاحة خدمة الاستعلام عن نتائج التظلمات الخاصة بمسابقة شغل 2700 وظيفة بالهيئة القومية للبريد، وذلك عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية:

https://jobs.caoa.gov.eg

كما أتاح الجهاز خدمة الاستعلام عن ترتيب المتقدمين في قائمة انتظار المسابقة، الذين اجتازوا الامتحان الإلكتروني ولكن ترتيبهم لم يؤهلهم إلى أن يكونوا ضمن العدد المطلوب لشغل الوظائف في إطار المسابقة.



ودعا الجهاز المتقدمين غير المرشحين للتعيين إلى مراجعة موقفهم من خلال البوابة باستخدام الرقم القومي ورقم التسجيل، مؤكدًا أن هذه الخطوة تجسد التزام الدولة بنهج الشفافية وضمان حق كل متقدم في الاطلاع على موقفه بدقة.



وكان الجهاز قد أعلن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في 25 أغسطس الماضي، وفتح باب التظلمات في اليوم التالي ولمدة أسبوعين.