الزمالك يدرس إراحة حسام عبد المجيد أمام الجونة في الدوري

شهدت الساعات القليلة الماضية مطالب داخل الجهاز الفني لفريق الزمالك بإراحة حسام عبد المجيد مدافع الفريق في مباراة الجونة المقبلة، خوفًا من حصوله على بطاقة صفراء وغيابه عن مباراة الأهلي في الجولة التاسعة للدوري المقرر لها يوم 29 سبتمبر الجاري.

كان حسام عبد المجيد حصل على البطاقة الصفراء الأولى في مباراة المصري، قبل أن يحصل على الثانية في مباراة الإسماعيلي الأخير.

وطالب البعض بتواجد اللاعب على مقاعد البدلاء، والاعتماد على الثنائي محمد إسماعيل وصلاح مصدق في التشكيل الأساسي ولم يحسم البلجيكي يانيك فيريرا موقفه من الأمر في ظل إيقاف محمود حمدي "الونش".

في سياق متصل قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم السبت، في إطار الاستعداد لمباراة الجونة المقبلة في مسابقة الدوري.

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء غدًا الأحد على ستاد الكلية الحربية استعدادًا للمباراة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة الجونة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري.