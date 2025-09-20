فيريرا يوصي الزمالك بتجديد عقد دونجا

كشف مصدر بنادي الزمالك عن توصية البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بتجديد عقد نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق، في ظل المستويات التي يقدمها اللاعب مع الأبيض.

وينتهي عقد نبيل عماد دونجا مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل، خاصة وأنه يرتبط بعقد مع الفريق لمدة خمسة مواسم تنتهي بنهاية موسم 2026-2027.

وفي سياق متصل قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم السبت، في إطار الاستعداد لمباراة الجونة المقبلة في مسابقة الدوري.

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء غدًا الأحد على ستاد الكلية الحربية استعدادًا للمباراة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة الجونة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري.