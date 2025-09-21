متحف شرم الشيخ يطلق رابع ورشة لبرنامج أصدقاء الاستدامة.. اليوم

ينظم متحف شرم الشيخ اليوم الأحد ،رابع ورش برنامج أصدقاء الاستدامة ،تحت عنوان “الثلاجة الذكية”، إضافة إلى التعرف علي العلاقة بين السلام مع البيئة والسلام مع الناس بمناسبه اليوم العالمي للسلام.



أوضحت إدارة متحف شرم الشيخ ، أن هناك العديد من الفعاليات الفنية والثقافية على مدار العام ، تستهدف نشر الوعي الآثري لجميع فئات المجتمع المصرى بالإضافة إلى السائحين والزوار.



يذكر أن المتحف أول متحف للآثار المِصرية بمحافظة جنوب سيناء، ويقع على مساحة 191 ألف متر مربع تقريباً، ويتكون من ثلاث قاعات للعرض المتحفي ومنطقة ترفيهية تضم مطاعم وكافيتريات.

ويتناول سيناريو العرض المتحفي له مفهوم "حب الحياة على أرض مصر " من خلال عرض مجموعة من الموضوعات التي تتناول الجانب الإنساني للحضارة المصرية وعلاقة المصري القديم بالحياة البرية والبيئة المحيطة به.



ومن أبرز تلك القطع؛ قطعة من الموزاييك من الإسكندرية تعود للقرن الرابع قبل الميلاد تمثل ايروس وهو يصطاد الغزلان، وتمثال للمعبودة (حتحور) رمز الجمال والحب والموسيقى عند المصريين القدماء، ومجموعة من تماثيل رائعة منها تمثال أبو الهول، ومجموعة من التماثيل والمومياوات للحيوانات المقدسة في مصر القديمة كالقطط والجعارين، بالاضافة إلى عدد من اللوحات تمثل الأسرة المصرية عبر العصور المصرية المختلفة.

