أحمد موسى عن تفقد وزير البترول منصة إنتاج غاز في عمق المتوسط بسيناء: محدش يقدر يقرب
حكم لبس السلاسل الفضة للرجال .. دار الإفتاء تجيب
أكسيوس: قطر تطلب اعتذارا إسرائيليا لاستئناف جهود الوساطة في غزة
تحصين 204 آلاف رأس ماشية في الحملة القومية ضد الحمى القلاعية بالدقهلية
أحمد موسى: رئيس الوزراء أكد تحقيق مصانع القنطرة غرب 25 مليار دولار صادرات بعد اكتمالها
منطقة صناعية كبيرة.. أحمد موسى: مليار دولار استثمارات أجنبية في القنطرة غرب
تطوير القنطرة غرب.. أحمد موسى: الدولة وضعت مخططا لتكون مركزا إقليميا للملابس الجاهزة
اعتذر ولم يناقش الماديات.. تفاصيل عرض أوروبي لـ رحيل مدرب الزمالك
الرئيس السيسي يجدد ترحيبه بإعلان فرنسا اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة
منتخب مصر يتوج ببطولة إفريقيا لشباب الطائرة بعد الفوز على الكاميرون في النهائي
إعلام عبري: مسيرات في تل أبيب الليلة من أجل وقف الحرب في غزة و عودة المختطفين
رياضة

منتخب مصر يتوج ببطولة إفريقيا لشباب الطائرة بعد الفوز على الكاميرون في النهائي

منتخب مصر
منتخب مصر
حسام الحارتي

توج منتخب مصر بلقب بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للشباب تحت 20 عاما بفوزه على منتخب الكاميرون بنتيجة 3-0 في نهائي البطولة الذي أقيم على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر .

وتألق شباب الفراعنة في النهائي حيث حسموا الأشواط الثلاثة بنتيجة 25-20 25-18 25-22.

وكان منتخب كينيا قد حقق الميدالية البرونزية في البطولة بعد تحقيق الفوز على منتخب أوغندا بنتيجة 3/1 في لقاء تحديد المركزين الثالث و الرابع.

واستطاع منتخب مصر تقديم أداء مميزا على مدار البطولة حيث توجوا باللقب دون أي خسارة حيث قدم منتخب مصر أداء مميزا في نصف النهائي وحقق انتصارا مستحقا على كينيا بثلاثة أشواط نظيفة، ليضرب موعدا مع الكاميرون في نهائي البطولة القارية.

وتأهل المنتخب المصري إلى المربع الذهبي بعد سلسلة من الانتصارات المميزة، حيث تغلب على رواندا بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، وسبق ذلك فوز مستحق على الجزائر بثلاثة أشواط نظيفة، إلى جانب التفوق على زيمبابوي في الافتتاح بنفس النتيجة، ثم الفوز المثير على أوغندا بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

ويرأس بعثة منتخب مصر  الدكتور حمدي نور الدين، عضو مجلس الإدارة، ويضم الجهاز الفني، بيرسي أونكن مشرفا عامًا، أحمد سمير مديرًا فنيًا، محمد بخيت مدربًا عامًا، أحمد مدحت محللًا فنيًا، محمد يونس طبيبًا، سامح نور أخصائي تأهيل، ومحمد رمضان مديرًا إداريًا.

أما قائمة اللاعبين فتضم 12 لاعبًا ، إبراهيم عادل، يوسف الرصاص، أحمد يوسف جبل، مازن شريف، محمد الدقاق، أحمد رضا، خالد الفقي، مالك نور، أحمد البحيري، حمزة ياسين، الحبيب إبراهيم، وحازم كمال.

واستضافت مصر بطولة إفريقيا لشباب الكرة الطائرة تحت 20 عاما على مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من اكتوبر بمشاركة 8 منتخبات.

منتخب مص بطولة إفريقيا للكرة الطائرة منتخب الكاميرون الدكتور حسن مصطفى الدكتور حمدي نور الدين

