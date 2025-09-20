أول ظهور لـ عيد أبو الحمد بعد خروجه من المستشفى | خاص

التقى موقع صدى البلد بالفنان القدير عيد أبو الحمد في منزله، في أول ظهور له مع أولاده بعد خروجه من المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية.

وظهر الفنان عيد أبو الحمد مع أسرته وسط أجواء سعيدة و مبهجة و جو أسري في أول ظهور له بعد خروجه من المستشفى

وقال الفنان عيد أبو الحمد في لقاء خاص مع موقع صدي البلد الاخباري " انا الحمد لله بخير و سعيد جدا بشكر الجمهور شكرا لمحبتكم و شكرا دكتور أشرف زكي اخي و صديقي الغالي و بشكر الفنان منير مكرم.

و اضاف عيد أبو الحمد" الحمد لله انا بخير و الطبيب قالي اطمئن انا حالياً في المنزل خرجت من المستشفى اليوم و بتابع الادوية و تعليمات الطبيب انا عملت عملية في القلب استغرقت أربع ساعات لأن ضربات قلبي ضعفت و اول مره كان يحصل ليا الوعكة الصحية دي الحمد لله و أن شاء الله هستكمل مسلسل بنج كلي



و اختتم عيد أبو الحمد " سعيد جدا بزيارة الدكتور أشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية و الفنان منير مكرم لي في المستشفي أسعد حاجه حصلت في حياتي بشركم و بشكر كل الجمهور و بشكل كل الفنانين الي تواصلوا معي في فتره الوعكة الصحية للاطمئنان عليا

يذكر أن عيد أبو الحمد تألق في رمضان 2025 في مسلسل “شهادة معاملة أطفال”.

مسلسل "شهادة معاملة أطفال" من بطولة: محمد هنيدي، صبري فواز، سما إبراهيم، محمود حافظ، نهى عابدين، وليد فواز، وعلاء مرسي، ومن إخراج سامح عبد العزيز، وتأليف محمد سليمان عبد المالك.