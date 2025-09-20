قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جامعة عين شمس تحتفل بالعام الدراسي الجديد بالطابع الفرعوني
أحمد موسى عن تفقد وزير البترول منصة إنتاج غاز في عمق المتوسط بسيناء: محدش يقدر يقرب
حكم لبس السلاسل الفضة للرجال .. دار الإفتاء تجيب
أكسيوس: قطر تطلب اعتذارا إسرائيليا لاستئناف جهود الوساطة في غزة
تحصين 204 آلاف رأس ماشية في الحملة القومية ضد الحمى القلاعية بالدقهلية
أحمد موسى: رئيس الوزراء أكد تحقيق مصانع القنطرة غرب 25 مليار دولار صادرات بعد اكتمالها
منطقة صناعية كبيرة.. أحمد موسى: مليار دولار استثمارات أجنبية في القنطرة غرب
تطوير القنطرة غرب.. أحمد موسى: الدولة وضعت مخططا لتكون مركزا إقليميا للملابس الجاهزة
اعتذر ولم يناقش الماديات.. تفاصيل عرض أوروبي لـ رحيل مدرب الزمالك
الرئيس السيسي يجدد ترحيبه بإعلان فرنسا اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة
منتخب مصر يتوج ببطولة إفريقيا لشباب الطائرة بعد الفوز على الكاميرون في النهائي
رياضة

اعتذر ولم يناقش الماديات.. تفاصيل عرض أوروبي لـ رحيل مدرب الزمالك

يسر ي غازي

فجر الإعلامي مهيب عبدالهادي مفاجأة من العيار الثقيل حول تلقي البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عرضا أوروبيا لتدريب أحد الفرق الأجنبية.

قال مهيب عبدالهادي عبر موقع التواصل الإجتماعي فسيبوك: البلجيكي يانيك فيريرا لديه مشروع مع الزمالك ويسعي لتحقيقه.

تابع:ما علمته أن المدرب تلقي عرضا أوروبيا منذ أسبوعين لكنه اعتذر دون التفاوض على الأمور االمالية.
أضاف: كل ذلك حدث فى وقت تأخر صرف مستحقاته المالية المدرب يرغب في استكمال مشروعه مع الفريق.

ويخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، مواجهة أمام نظيره فريق الجونة في إطار منافسات الجولة الثامنة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

موعد اللقاء

يلتقي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا نظيره فريق الجونة يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الثامنة مساء في إطار منافسات بطولة الدوري المصري.

القناة الناقلة

تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت مباراة الزمالك والجونة يوم الثلاثاء القادم في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويتصدر فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 16 نقطة.

فيما يحتل فريق الجونة المركز السادس عشر في ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 7 نقاط.

ويسعي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا إلي الحفاظ على صدارة الدوري الممتاز واقتناص الفوز وحصد الثلاث نقاط قبل لقاء القمة أمام النادي الأهلي يوم 29 سبتمبر الجاري.

أزمة شيكو بانزا 

ويواصل الزمالك محاولاته لحل أزمة مستحقات صفقة المهاجم الأنجولي شيكو بانزا مع نادي أمادورا البرتغالي، بعد تأخر النادي في سداد القسط المستحق.

إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب فتحت خطوط اتصال مباشرة مع مسؤولي النادي البرتغالي للتوصل إلى تسوية ودية قبل اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، خاصة أن أمادورا هدد برفع شكوى رسمية إذا لم يتم السداد قبل بعد غدٍ الخميس، وهو ما قد يعرض الزمالك لعقوبات صارمة من بينها غرامات مالية وإيقاف القيد.

أزمات متراكمة تضغط على القلعة البيضاء

الموقف الحالي للزمالك يزداد تعقيدًا مع تراكم القضايا المالية، إذ لا يزال النادي مطالبًا بسداد مستحقات لعدد من اللاعبين السابقين مثل البولندي ميشالاك، بالإضافة إلى متأخرات تخص البرازيلي خوان ألفينا لاعب الفريق الحالي، فضلًا عن عدم دفع القسط الأول لنادي أولكسندريا الأوكراني، وهو ما يضع الإدارة أمام تحديات صعبة في الفترة المقبلة.

وبين تطلعات الجماهير لمواصلة الانتصارات المحلية، وضغوط الأزمات المالية المتراكمة، يدخل الزمالك اختبارًا جديدًا أمام الجونة، سعيًا لمواصلة التقدم في جدول الدوري وعدم فقدان التركيز وسط العواصف الإدارية، وذلك قبل مواجهة القمة أمام الأهلي الأسبوع المقبل.

