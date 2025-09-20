السعودية تقدم 1.38 مليار ريال دعما اقتصاديا جديدا لليمن

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم /السبت/، عن تقديم دعم اقتصادي تنموي جديد للجمهورية اليمنية بقيمة مليار و380 مليون و250 ألف ريال سعودي عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن ذلك جاء بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناء على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، بشأن تقديم دعم إضافي للشعب اليمني في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها الجمهورية اليمنية، واستجابة لمناشدة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، وتأكيدًا لدعم المملكة العربية السعودية المستمر لمجلس القيادة الرئاسي اليمني والحكومة اليمنية.

وأضافت أنه حرصًا من قيادة المملكة على تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني، والمساهمة في إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في الجمهورية اليمنية؛ فقد شمل ذلك دعم موازنة الحكومة، ودعم المشتقات النفطية، إضافة إلى دعم الميزانية التشغيلية لمستشفى الأمير محمد بن سلمان في محافظة عدن، وفقًا لحوكمة تدعم جهود الحكومة اليمنية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

