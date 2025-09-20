بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يتعادل مع رين في الدوري الفرنسي

انتهت مباراة نانت وستاد رين، بالتعادل الإيجابي 2-2 بين الفريقين، في إطار الجولة الخامسة من بطولة الدوري الفرنسي.

وشهد التشكيل الأساسي تواجد الدولي المصري مصطفى محمد على رأس خط الهجوم.

وجاءت ثنائية نانت عن طريق جونيور موانجا ويوسف العربي في الدقيقتين 64، 90+6.

فيما جاءت ثنائية ستاد رين عن طريق لودوفيتش بلاس (ركلة جزاء) واستبيان ليبول في الدقيقتين 29، 35.

وجاء تشكيل نانت كالتالي:

حراسة المرمى: لوبيز.

خط الدفاع: أميان- أوازيم- لادو- كوزا.

خط الوسط: تاتي- موانجا- ليروكس- ليبينانت- أبلين.

خط الهجوم: مصطفى محمد.