القبض على 4 أشخاص اعتدوا على مواطن بسلاح أبيض في كفر الشيخ

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من فيديو وصور تُظهر قيام عدد من الأشخاص بالتعدي على أحد المواطنين بالضرب وإحداث إصابته، تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهمين.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 17 سبتمبر الجاري، وقعت مشاجرة بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ بين:

الطرف الأول: عامل (مصاب بجرح قطعي بالرأس).

الطرف الثاني: أربعة أشخاص، جميعهم مقيمون بنفس الدائرة.

ووفقًا للتحقيقات، تعود أسباب المشاجرة إلى خلافات عائلية، حيث قام أحد أفراد الطرف الثاني بالاعتداء على الطرف الأول باستخدام سلاح أبيض، مما أسفر عن إصابته.

وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين الأربعة، وعُثر بحوزة أحدهم على السلاح الأبيض المستخدم في الاعتداء. وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.