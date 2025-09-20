تشابي ألونسو بعد فوز ريال مدريد على إسبانيول: الانتصار خطوة مهمة في مسيرة التطور

أبدى تشابي ألونسو، المدير الفني لريال مدريد، ارتياحه الكبير لأداء فريقه عقب الفوز على إسبانيول بثنائية نظيفة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، مؤكداً أن الانتصار يمثل محطة أساسية في مسيرة الفريق نحو التطور تحت قيادته.

ألونسو أوضح في تصريحاته لقناة النادي الرسمية أن الفريق تعامل مع اللقاء بجدية كاملة وانضباط تكتيكي واضح، مشيراً إلى أن الميرنجي ربما افتقد اللمسة الإبداعية في الثلث الأخير، لكنه في المقابل لم يتعرض لأي مخاطر تُذكر.

وأضاف: "هذا فوز مهم من أجل الاستمرار في النمو، والآن نفكر في مباراة الثلاثاء المقبلة".

وعلّق المدرب الإسباني على تسجيل الأهداف من تسديدات بعيدة المدى قائلاً: "أمام التكتلات الدفاعية المنخفضة علينا أن نلجأ للتسديد من الخارج. هدف ميليتاو كان رائعًا، وهدف مبابي جاء من هجمة مرتدة منظمة. هذه خطوات إلى الأمام في عملية التطور".

كما كشف ألونسو عن فكرته من إشراك أربعة مهاجمين في التشكيلة الأساسية: "الهدف كان خلق فرص أكثر وتواجد أكبر داخل منطقة الجزاء، مع تنويع التحركات من العرض إلى العمق. فالفيردي وتشواميني قاما بعمل رائع لدعم هذا الأسلوب".

ولم يخفِ مدرب الميرنجي سعادته بعودة جود بيلينجهام وإدواردو كامافينجا بعد فترة غياب بداعي الإصابة، مؤكداً: "عودتهما خبر رائع للفريق واللاعبين أنفسهم. نحن بحاجة إليهما، فهما من العناصر الكبيرة وصاحبة المستوى العالي، ومع جدول المباريات المزدحم نحتاج إلى جميع لاعبينا".