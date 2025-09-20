خلال الأسبوع الجاري .. الضرائب تطلق 15 ندوة تثقيفية

تعتزم مصلحة الضرائب المصرية خلال الأسبوع الجاري واعتبارا من غدا الأحد الموافق 21-9-2025؛ تنظيم ندوات تثققيفية لدعم المجتمع الضريبي و المخاطبين بأداء الضريبة.

كشف تقرير صادر عن مصلحة الضرائب المصرية برئاسة رشا عبد العال، عن استهداف المصلحة لتنظيم نحو 15 محاضرة تثقيفية للمهنيين والمهتمين بالشأن الضريبي من المجتمع المدني والقطاع الخاص و الممولين بواقع 3 محاضرات يومية تبدأ من غدا الأحد حتي الخميس المقبل.

جدول مواعيد المحاضرة

وفقا لجدول مواعيد المحاضرات المستهدفة من قبل مصلحة الضرائب المصرية والتي تتضمن 30 ساعة على مدار الأسبوع الجاري بواقع ساعتين لكل محاضرة تثقيفية.

تركز المحاضرات التي تستهدفها مصلحة الضرائب المصرية على أكثر من 5 ملفات استراتيجية أبرزها " الفاتورة والإيصال الإلكتروني، احتساب ضرائب المرتبات والأجور PayRoll، حزمة التسهيلات والحوافز الضريبية المقدمة للممولين، ربط الفاتورة الإلكترونية مع منظومة نافذة التابعة لمصلحة الجمارك المصرية.

يحاضر في المحاضرات نخبة من قيادات المصلحة علي مستوى المأموريات والإدارات المتخصصة أبرزها إدارات" التطوير ومتابعة البرامج، البحوث الضريبية، مركز أول كبار الممولين، وحدة التجارة الإلكترونية، الإرشاد الضريبي، التفتيش علي المصالح الحكومية، الدعم الداخلي للتعاملات الإلكترونية".

موضوعات المحاضرات

تتضمن أبرز المحاضرات والتي تحمل أرقام من 2463 -2477 عددا من الموضوعات من بينها :