جدول أسبوعي لخطوط السير وتقسيم العمل بين المراجعين بتعليم قنا

ترأس وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا هاني عنتر الصابر الاجتماع المنعقد بقاعة الاجتماعات الكبرى بالمديرية بحضور الدكتور وائل النجمي مدير عام التعليم العام وحسن غريب مدير إدارة المتابعة وربيع دنقل مدير عام إدارة الوقف السابق و90 قيادة تعليمية سابقة يمثلون تسع إدارات تعليمية تم اختيارهم من قبل مدير كل إدارة بحسب خبراتهم وتاريخهم العملي وإسهاماتهم في قطاع التعليم.

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا على إعداد جدول أسبوعي لخطوط السير وتقسيم العمل بين المراجعين لضمان توسع أعمال المتابعة وعدم ازدواجية المرور بين أكثر من مراجع من الخبراء ومتابعة الإدارة، ونوه إلى التركيز على اختبار مستوى طلاب الصفوف الأولى في القراءة والكتابة وإعداد سجلات 26 قرائية وتفعيل خطط التعامل مع الضعاف وكذلك التعامل بحكمة وهدوء عند رصد نقاط القصور والسلبيات بدقة ومنح مهلة زمنية لتلافيها.

وأضاف الصابر أن تقارير الزيارات تجمع وتعرض من خلال إدارة المتابعة، كما تعقد اجتماعات شهرية بشكل دوري لمناقشة خطة العمل وتصعيد المشكلات المعقدة إلى المستويات الأعلى.

