قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مش فاهمين نهائي .. تعبير غير متوقع من طليقة أحمد مكي بعد الانفصال
تضامن الأقصر تُوزع 250 حقيبة مدرسية و13 ماكينة خياطة للسيدات المعيلات
مظاهرة حاشدة وسط فيينا لدعم القضية الفلسطينية ورفض تهجير سكان قطاع غزة
آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم 20-9-2025
الاحتلال الإسرائيلي يفرض إجراءات مشددة بمحيط نابلس وإصابة شاب جنوب الخليل
دار الإفتاء تستطلع غدا الأحد رؤية هلال ربيع الآخر لعام 1447 هـ
نجم الأهلي يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري القطري
مانشستر يونايتد يفوز على تشيلسي بثنائية في الدوري الإنجليزي
مئات المتظاهرين يقتحمون مبني يقام به حفل لنخب حزب الليكود وأعضاء الكنيست
وزير البترول يتفقد موقع إنتاج الغاز لشركة شمال سيناء بالبحر المتوسط
استشهاد 11 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على مربع سكني جنوب مدينة غزة
ترامب يطالب فنزويلا بتسلم جميع سجنائها المتواجدين في الولايات المتحدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جدول أسبوعي لخطوط السير وتقسيم العمل بين المراجعين بتعليم قنا

مدارس.. ارشيفية
مدارس.. ارشيفية
أ ش أ

ترأس وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا هاني عنتر الصابر الاجتماع المنعقد بقاعة الاجتماعات الكبرى بالمديرية بحضور الدكتور وائل النجمي مدير عام التعليم العام وحسن غريب مدير إدارة المتابعة وربيع دنقل مدير عام إدارة الوقف السابق و90 قيادة تعليمية سابقة يمثلون تسع إدارات تعليمية تم اختيارهم من قبل مدير كل إدارة بحسب خبراتهم وتاريخهم العملي وإسهاماتهم في قطاع التعليم.
أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا على إعداد جدول أسبوعي لخطوط السير وتقسيم العمل بين المراجعين لضمان توسع أعمال المتابعة وعدم ازدواجية المرور بين أكثر من مراجع من الخبراء ومتابعة الإدارة، ونوه إلى التركيز على اختبار مستوى طلاب الصفوف الأولى في القراءة والكتابة وإعداد سجلات 26 قرائية وتفعيل خطط التعامل مع الضعاف وكذلك التعامل بحكمة وهدوء عند رصد نقاط القصور والسلبيات بدقة ومنح مهلة زمنية لتلافيها.
وأضاف الصابر أن تقارير الزيارات تجمع وتعرض من خلال إدارة المتابعة، كما تعقد اجتماعات شهرية بشكل دوري لمناقشة خطة العمل وتصعيد المشكلات المعقدة إلى المستويات الأعلى.
 

تعليم قنا لجنة الخبراء المدارس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتوفي

مصرع طالب جامعي في حادث تصادم بشبين القناطر

حسين الجوهري

قصة مؤثرة لشاب مصري توفى بعد ساعات من سفره للإمارات

الملك عبدالله وبجواره فيصل بن الحسين

فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

الفضة

حكم لبس السلاسل الفضة للرجال .. دار الإفتاء تجيب

الطفل ياسين

محاكمة المتهم في قضية الطفل ياسين.. تشديدات أمنية بمحيط محكمة إيتاي البارود

النائب مصطفى بكري

لو عبرتم حدودنا سنكون في تل أبيب.. يديعوت أحرونوت تستعرض حديث مصطفى بكري

الصلاة

كيف يقضى من ترك الصلاة طيلة عمره ؟ ..دار الإفتاء تحدد الطريقة الصحيحة

مي كمال الدين - أحمد مكي

حسبي الله ونعم الوكيل.. منشور مفاجئ لـ مي كمال بعد انفصالها عن أحمد مكي

ترشيحاتنا

المدينة الجامعية

جامعة الأزهر تفتح باب التسجيل للسكن الجامعي للمتخلفين حتى 30 سبتمبر

لماذا سمي ربيع الآخر بهذا الاسم

لماذا سمي ربيع الآخر بهذا الاسم ؟ اعرف سبب تسميته وردد أفضل 10 أدعية مستجابة

دعاء جميل في المساء

دعاء جميل في المساء.. واظب عليه يرزقك الله من حيث لا تحتسب

بالصور

غنية بالفيتامينات والمعادن.. نصائح وزارة الصحة لتحضير وجبات مدرسية صحية للاطفال

نصائح لوجبات صحية ومتوازنة للأطفال في المدارس
نصائح لوجبات صحية ومتوازنة للأطفال في المدارس
نصائح لوجبات صحية ومتوازنة للأطفال في المدارس

تعليم الشرقية تنهي استعدادات استقبال 2 مليون طالب بالعام الدراسي الجديد

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

جمال شعبان ناعيًا طبيب الأطفال محمد إسماعيل.. ما أشهر أسباب الإصابة بالسكتة القلبية؟

وفاة الدكتور محمد إسماعيل طبيب الأطفال وحديثي الولادة بالسكتة القلبية
وفاة الدكتور محمد إسماعيل طبيب الأطفال وحديثي الولادة بالسكتة القلبية
وفاة الدكتور محمد إسماعيل طبيب الأطفال وحديثي الولادة بالسكتة القلبية

نجلاء بدر تتصدر التريند بعد تألقها فى حفل توزيع جوائز دير جيست 2025

نجلاء بدر
نجلاء بدر
نجلاء بدر

فيديو

أنغام

سيبتلي قلبي .. أنغام تطرح أحدث أغانيها بالتعاون مع تامر حسين

لقاء وزير الدفاع

الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك

يمنى شري

عانت في الشهور الأخيرة.. سر وفاة إعلامية لبنانية شهيرة

البصل

موجودة في مطبخك.. ثمرة مذكورة في القرآن تقى من السرطان وأمراض القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

المزيد