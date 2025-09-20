هيلاس فيرونا يتعادل مع يوفنتوس 1ـ1 في الدوري الإيطالي

تعادل هيلاس فيرونا مع ضيفه يوفنتوس بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم /السبت/ على ملعب مارك أنطونيو بنتيجودي في إطار الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

تقدم يوفنتوس في الدقيقة 19 عن طريق فرانشيسكو كونسيساو، وعدل هيلاس فيرونا النتيجة في الدقيقة 44 عن طريق جيفت أوربان من ركلة جزاء.

التعادل هو الأول لليوفي هذا الموسم بعد أن حق ثلاث انتصارات في الجولات الماضية ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في الصدارة مؤقتا، بينما حقق هيلاس فيرونا تعادله الثالث في الكالتشيو وخسر مباراة دون تحقيق أي انتصار ليصبح رصيده ثلاث نقاط في المركز الخامس عشر.

