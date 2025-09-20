لن تتوقعها.. أوراق نبات تحمى القلب وتعالج الكوليسترول

تعد أوراق الزيتون من المواد الطبيعية المفيدة لعلاج مشكلات صحية عديدة ولكنها تمنح القلب والأوعية الدموية مزايا عديدة.

ووفقا لما جاء في موقع ميديسن نت تعمل أوراق الزيتون ومستخلصها على حماية القلب من مشاكل عديدة اليكم أبرزها:

فوائد اوراق الزيتون للقلب والأوعية الدموية

الفائدة الأكثر شهرة من مستخلص "زيت" أوراق الزيتون هي قدرته على خفض ضغط الدم، وخاصة في ارتفاع ضغط الدم الخفيف إلى المتوسط .

يحمي نشاط مضادات الأكسدة منطقة تحت المهاد (جزء من الدماغ مسؤول عن التحكم في درجة الحرارة، والتنسيق الهرموني، ودورة النوم والاستيقاظ) على وجه التحديد من الإجهاد التأكسدي .

يخفض الدهون مثل الدهون الثلاثيةوالكوليسترول البروتيني الدهني منخفض الكثافة .

يساهم النشاط المضاد للأكسدة الموجود في أوراق الزيتون في تحسين صحة القلب من خلال منع الضرر الذي تسببه الجذور الحرة لأغشية الخلايا في الأوعية الدموية.

وهذه آلية مهمة للوقاية من تصلب الشرايين أو اللويحات، وخاصة في الشرايين التاجية والدماغية، كما تساهم في خفض خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية الإقفارية.