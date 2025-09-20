مش فاهمين نهائي .. تعبير غير متوقع من طليقة أحمد مكي بعد الانفصال

كشفت دكتورة التجميل مي كمال الدين طليقة الفنان أحمد مكي، كواليس انفصالها عن الفنان.

وقالت مي كمال الدين في مداخلة هاتفية في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع على قناة " أون"، :" انا اعرف أحمد من زمان جدا ومشفتش منه حاجة وحشة ".

وتابعت مي كمال الدين :" فيه ناس كتير مش فاهمة يعني إيه خصوصية وأحمد مكي لم يؤذني وهو أغلى من الياقوت في حياتي رغم الانفصال ".

وأكملت مي كمال الدين :" أنا انفصلت عن أحمد من فترة طويلة حفاظا على حياته وحياتي وانا شفت منه كل خير ووجوده في حياتي أضاف لي الكثير ".

ولفتت مي كمال الدين :" الزيجة بيني وبين أحمد مكي استمرت لـ 3 سنوات، وفيه ناس كتير كانت بتهاجمني وهم ميعرفوش إني كنت متجوزة احمد مكي ".