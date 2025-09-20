آمال جماهير زعيم الثغر مازالت قائمة.. الاتحاد يخوض أولى تدريباته تحت قيادة تامر مصطفى

خاض اليوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري أولى تدريباته بقيادة الكابتن تامر مصطفى المدير الفني الجديد لزعيم الثغر ، وسط طموحات كبيرة لبداية مرحلة مختلفة نتمناها مليئة بالنجاحات والانتصارات.

وحرص محمد أحمد سلامة القائم بأعمل رئيس النادي على الاجتماع بالجهاز الفني للفريق واللاعبين قبل انطلاق المران .

وطالب محمد سلامة اللاعبين بالتركيز الجيد والعودة إلي المسار الصحيح معربا عن طموحاته في تحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة تحت قيادة تامر مصطفي المدير الفني للفريق .

وأكد تامر مصطفي المدير الفني للفريق عن ثقته الكاملة تجاه اللاعبين مطالبهم بالتركيز الجيد من أجل تحقيق نتائج إيجابية ومصالحة الجماهير