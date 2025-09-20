البرلمان العربي: انتخاب السعودية لمجلس محافظي الطاقة الذرية مكسب عربي

أكد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي أن انتخاب المملكة العربية السعودية لعضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى عام 2027 يعد مكسبا عربيا داخل هذه المؤسسة الدولية.

وأوضح اليماحي -في بيان اليوم السبت- أن وجود السعودية في المجلس يتيح لها المشاركة المباشرة في صياغة السياسات والقرارات المتعلقة بالأمن النووي ومنع الانتشار، بما يدعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز منظومة الأمن النووي العالمي.

