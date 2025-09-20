وزير الآثار: مفيش سرقات تاني غير الأسورة

قال شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إن واقعة سرقة الأسورة الذهبية تصرف دنىء وسلوك سيىء، ويجب توقيع عقوبة على المتورط.

ولفت خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أن العاملين في المجلس الأعلى للآثار وعدهم نحو 27 ألف موظف شعروا بطعنة وحزن شديد بسبب هذه الواقعة، منوها إلى أن التراخي في تطبيق الإجراءت هو سبب هذه الواقعة.

واضاف فتحي أن الحصول على المفتاح الذي يفتح به غرفة الترميم له إجراءات معينة، ولكن ما حدث أن المرممة كانت تجري إجراء معين لقطعة أثرية وطلبت المفتاح لإعادة القطعة، قامت بسحب القطعة الأثرية المسروقة.

وتابع فتحي أن من سرب خبر واقعة السرب أضر بالوضع، لأنهم كانوا ينتظرون سير التحقيقات،.

واستطرد: "الله يسامحه الي سرب الخبر"، كاشفا أنه لا يوجد كاميرات داخل مركز الترميم، متابعا: "لم أتخيل أن مفيش كاميرات".

وأكد فتحي أن ما تم تداوله عن وجود شركة أمن خاصة تتولى تأمين المتحف خلال واقعة السرقة "غير صحيح بالمرة"، نافيًا حدوث أي سرقات سابقة من عهدة المتحف المصري بالتحرير، ووصف هذه الإشاعات بأنها "عارية تمامًا من الصحة".

وشدد الوزير على أن الدولة ستعمل على تعزيز الإجراءات الأمنية في جميع المتاحف والمواقع الأثرية، وأن أي تقصير سيتم محاسبته بكل حزم لحماية التراث المصري الذي يمثل هوية الأمة وذاكرتها التاريخية.

ومن جانبه قال أديب أن مصدر أمني أكد له على أن مهام التأمين تقوم بها إدارات متخصصة، لكن لا توجد مكاتب شرطية مدمجة داخل الغرف نفسها، باعتبار أنها مناطق عمل فنية خاصة بأمناء الترميم والخبراء.