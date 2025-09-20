قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لجنة الحكام: طاقم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا قدّم أداءً جيدًا رغم الأخطاء
قطر تطلب اعتذارًا إسرائيليًا لاستئناف جهود الوساطة في غزة
رائحة كريهة تكشف وفاة موظف بالمعاش داخل شقته بدمنهور بعد أيام من وفاته
أستاذ علوم سياسية: الاعترافات الدولية بفلسطين تعمق عُزلة الاحتلال وتمثل تصحيحاً لخطأ تاريخي
صندوق مكافحة الإدمان يتلقى شكاوى الاشتباه في تعاطي سائقي المدارس المخدرات
بعد اعتزاله .. «شيكابالا» يقود نادي G لإنجاز تاريخي في أول مواسمه كرئيس للنادي
مدرب إسباني: لقب قاري أو إنجاز مع مصر شرط تتويج محمد صلاح بالكرة الذهبية
طارق يحيى يكشف تفاصيل موقف زيزو وعاشور من المشاركة مع الأهلي
نجل ضحية بورسعيد يكشف: زوجها أجبرها على إيصالات أمانة وابتزاز قبل وفاتها المأساوية |تفاصيل
3 أيام حزينة بسوهاج .. مصرع 3 شباب وإصابة آخر في حادثي غرق سيارتين
4 مكملات غذائية تهدد صحة القلب دون أن نشعر
تعليق مؤثر من عيد أبو الحمد في أول ظهور بعد أزمته الصحية.. فيديو
رياضة

منتخب سيدات الميني فوتبول يتأهل لنصف نهائي كأس العالم بأربيل

أ ش أ

تأهل المنتخب الوطني الأول لسيدات الميني فوتبول "كرة القدم المصغرة "، للدور قبل النهائي ببطولة كأس العالم، والتي تستضيفها مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق في الفترة من 17 إلى 23 سبتمبر الجاري.
وجاء تأهل منتخبنا عقب احتلاله المركز الثاني بالمجموعة الثانية، والتي تصدرها المنتخب البرازيلي عقب الفوزعلى منتخبنا بنتيجة 4 /1، في مباراة قوية للغاية ورغم التعثر إلا أن لاعبات منتخبنا ظهرن بمستوى جيد لفت الأنظار جميع الحضور.
وشهدت المباراة حضور سردار إسماعيل المدير العام للرياضة بإقليم كردستان العراق، ونائبه هاوري رواندزي، إلى جانب محمد الدوسري رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة IMF، وأحمد سمير نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحادين المصري والعربي، فضلًا عن جماهير غفيرة تنوّعت بين الجالية المصرية وعدد من المشجعين البرازيليين، ما أضفى أجواءً حماسية على اللقاء.
وتُقام مباريات نصف النهائي غدًا /الأحد/، حيث تلتقي البرازيل مع لبنان، فيما يواجه المنتخب المصري نظيره كردستان العراق مستضيف البطولة.
وخضعت اللاعبات لجلسة استشفاء عقب اللقاء، بعدها اجتمع الجهاز الفني باللاعبات استعدادا لمباراة الغد.
ويمثل منتخبنا اللاعبات: سهيلة حسين، مروة محمد، يارا صبري، نورهان عمرو، أميرة لطفي، مروة طلعت، أمل حسين، سالي منصور، شروق إبراهيم، أسماء ربيع، منار حميد، وهايدي جابر.
بقيادة جهاز فني مكون من أحمد القاضي مديرا فنيا، عزة حسين مدربا، هشام الشباسي مدربا، أحمد نحلة مدير إداري المنتخب، لواء طبيب رضا عوض عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للميني فوتبول طبيبا للمنتخبات.
ويرأس بعثة منتخبنا أحمد سمير سليمان مؤسس ورئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول، نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة IMF، ورئيس الاتحاد العربي للعبة، وتضم البعثة فاطمة التابعي عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس جهاز المنتخبات الوطنية لسيدات الميني فوتبول.
كما تضم البعثة خبير التحكيم الدولي الكابتن أحمد الشناوي المشرف على لجنة حكام كأس العالم من قبل الإتحاد الدولي IMF، وحكمين مصريين يشاركان في تحكيم البطولة هما خالد أمين، محمد عبد المجيد، ويرافق البعثة علي الفقي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للميني فوتبول، عصام محمد فتح الله البدوي، أحمد الجيزاوي.
 

مصرع طالب جامعي في حادث تصادم بشبين القناطر

قصة مؤثرة لشاب مصري توفى بعد ساعات من سفره للإمارات

حكم لبس السلاسل الفضة للرجال .. دار الإفتاء تجيب

فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

يديعوت أحرونوت : قد تكون الليلة الأخيرة.. حشود تتظاهر بالقرب من مقر إقامة نتنياهو بالقدس

لو عبرتم حدودنا سنكون في تل أبيب.. يديعوت أحرونوت تستعرض حديث مصطفى بكري

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة

4 حالات يحق فيها للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر الأصلي

4 حالات يحق فيها للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر الأصلي

وزير الثقافة: المسرح لغة عالمية قادرة على تجاوز الحدود

جمهور الأوبرا يستمع إلى قصص هوليود بموسيقى السيمفونى في المسرح الكبير

حضن واحد بس..إسراء عبدالفتاح تعبر عن افتقادها لوالدها

غدًا انطلاق مبادرة صحح مفاهيمك لمواجهة التطرف ودعم الهوية الوطنية بالمنيا

بلاش تنام كدا .. عادات غير متوقعة تمنع الحموضة

كلية علوم الرياضة بنين بجامعة الزقازيق تنهي استعداداتها للعام الدراسي الجديد

غنية بالفيتامينات والمعادن.. نصائح وزارة الصحة لتحضير وجبات مدرسية صحية للاطفال

إيناس الدغيدي تكشف سر نضارتها: هذه الحقن هي السبب

حسام حبيب يكشف الحقيقة: علاقته بشيرين وتفاصيل قضية المخدرات

سيبتلي قلبي .. أنغام تطرح أحدث أغانيها بالتعاون مع تامر حسين

الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

