منتخب سيدات الميني فوتبول يتأهل لنصف نهائي كأس العالم بأربيل

تأهل المنتخب الوطني الأول لسيدات الميني فوتبول "كرة القدم المصغرة "، للدور قبل النهائي ببطولة كأس العالم، والتي تستضيفها مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق في الفترة من 17 إلى 23 سبتمبر الجاري.

وجاء تأهل منتخبنا عقب احتلاله المركز الثاني بالمجموعة الثانية، والتي تصدرها المنتخب البرازيلي عقب الفوزعلى منتخبنا بنتيجة 4 /1، في مباراة قوية للغاية ورغم التعثر إلا أن لاعبات منتخبنا ظهرن بمستوى جيد لفت الأنظار جميع الحضور.

وشهدت المباراة حضور سردار إسماعيل المدير العام للرياضة بإقليم كردستان العراق، ونائبه هاوري رواندزي، إلى جانب محمد الدوسري رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة IMF، وأحمد سمير نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحادين المصري والعربي، فضلًا عن جماهير غفيرة تنوّعت بين الجالية المصرية وعدد من المشجعين البرازيليين، ما أضفى أجواءً حماسية على اللقاء.

وتُقام مباريات نصف النهائي غدًا /الأحد/، حيث تلتقي البرازيل مع لبنان، فيما يواجه المنتخب المصري نظيره كردستان العراق مستضيف البطولة.

وخضعت اللاعبات لجلسة استشفاء عقب اللقاء، بعدها اجتمع الجهاز الفني باللاعبات استعدادا لمباراة الغد.

ويمثل منتخبنا اللاعبات: سهيلة حسين، مروة محمد، يارا صبري، نورهان عمرو، أميرة لطفي، مروة طلعت، أمل حسين، سالي منصور، شروق إبراهيم، أسماء ربيع، منار حميد، وهايدي جابر.

بقيادة جهاز فني مكون من أحمد القاضي مديرا فنيا، عزة حسين مدربا، هشام الشباسي مدربا، أحمد نحلة مدير إداري المنتخب، لواء طبيب رضا عوض عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للميني فوتبول طبيبا للمنتخبات.

ويرأس بعثة منتخبنا أحمد سمير سليمان مؤسس ورئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول، نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة IMF، ورئيس الاتحاد العربي للعبة، وتضم البعثة فاطمة التابعي عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس جهاز المنتخبات الوطنية لسيدات الميني فوتبول.

كما تضم البعثة خبير التحكيم الدولي الكابتن أحمد الشناوي المشرف على لجنة حكام كأس العالم من قبل الإتحاد الدولي IMF، وحكمين مصريين يشاركان في تحكيم البطولة هما خالد أمين، محمد عبد المجيد، ويرافق البعثة علي الفقي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للميني فوتبول، عصام محمد فتح الله البدوي، أحمد الجيزاوي.

