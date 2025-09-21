محمد عمر يعد جماهير الاتحاد: القادم أفضل مع الجهاز الفني الجديد

تحدّث محمد عمر، رئيس لجنة الكرة السابق بنادي الاتحاد السكندري، عن تولّي تامر مصطفى القيادة الفنية للفريق.

وقال محمد عمر، في تصريحات لبرنامج "ستاد المحور"، إن إدارة النادي تعتبره أحد أبناء الاتحاد وتثق فيه بشكل كبير.

وأضاف: "عقب مباراة كهرباء الإسماعيلية، عقد مجلس إدارة النادي جلسة مع أحمد سامي، واستقروا على فسخ التعاقد بعد تراجع النتائج في الفترة الأخيرة".

وتابع: "تامر مصطفى مدير فني متميز، وشخصية تتسم بالهدوء والثقة، وكانت رغبتي أن يتولى القيادة الفنية للفريق بعد رحيل أحمد سامي".

وأكّد: "تم التواصل مع المدرب عقب مباراة كهرباء الإسماعيلية، وأبدى مرونة كبيرة للغاية في المفاوضات، ووافق على تولّي المهمة".

وشدّد: "الاتفاق مع تامر مصطفى تم في يوم واحد فقط، ونثق في قدرته على تقديم أداء كبير مع زعيم الثغر".

واختتم: "المدرب قاد أول مران للفريق اليوم، وننتظر منه الكثير، ونعد جماهير الاتحاد السكندري بأن القادم أفضل، ونتمنى دعمهم في الفترة المقبلة".