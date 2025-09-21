وكيل قوى عاملة النواب: الاعتراف بالدولة الفلسطينية خطوة تكسر صمت العالم

اعتبرت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر الاعترافات المتزايدة بالدولة الفلسطينية بمثابة خطوة جوهرية في تكريس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وأكدت أن هذه الخطوة هي البداية العملية لترجمة حل الدولتين على أرض الواقع، لا سيما وأن أوروبا والعالم الغربي طالما نادوا بضرورة تطبيق هذا الحل.



وأضافت " درويش " فى بيان لها أصدرته اليوم أن نجاح مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إعادة القضية الفلسطينية إلى بؤرة وصدارة الاهتمام العالمي، كان له الأثر الكبير في دفع المجتمع الدولي نحو هذه الخطوة التاريخية مؤكدة على أن ما يجري من اعترافات يجب ألا يكون نهاية المطاف، بل بداية لحراك دولي واسع يضع حداً لصمت المجتمع الدولي تجاه جرائم الإبادة الجماعية والاعتداءات الوحشية التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.



كما أكدت أن إسرائيل لم تعد قادرة على الاستمرار في المراوغة أو التملص من القانون الدولي مشيرة إلى أن الأوساط الدبلوماسية الغربية باتت مقتنعة بأن الاستقرار في الشرق الأوسط لن يتحقق دون حل عادل للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين بشكل عملي يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

واقترحت النائبة سولاف درويش لتعزيز الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية تكثيف الجهود للاتجاه نحو تحقيق مجموعة من المطالب للانتصار للقضية الفلسطينية وهى :

1. تشكيل تحالف برلماني دولي لدعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية ومتابعة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

2. الضغط من خلال المنظمات العمالية الدولية لإدانة الانتهاكات بحق العمال الفلسطينيين تحت الاحتلال.

3. حشد الرأي العام العالمي عبر وسائل الإعلام وتكثيف الحملات الداعمة للقضية الفلسطينية.

4. المطالبة بآلية دولية عاجلة لمحاسبة الاحتلال على جرائمه أمام المحكمة الجنائية الدولية.

5. ضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والعمل على رفع الحصار غير الإنساني مشيدة بالدور التاريخي والمحوري الذي تقوم به مصر، حكومةً وشعباً، في تقديم جميع أشكال الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني، وفي جهودها المستمرة لرفع المعاناة عن الفلسطينيين وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة