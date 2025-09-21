قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس حزب الديمقراطيين الإسرائيلي ينتقد نتنياهو: يجب إنهاء الحرب في غزة واستعادة المحتجزين
مصادر طبية: 31 شهيدا جراء غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم
تهديد جديد من إيران.. ما هو الرد المحتمل على إعادة فرض العقوبات؟.. تفاصيل
وزارة الدفاع الروسية: أسقطنا 19 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في بولاق الدكرور
مصادر طبية: 14 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 9 في مدينة غزة
الحرس الثوري الإيراني يتوعد برد "قاتل" على أي اعتداء جديد
الهدف والطريق..الأزهر يقدم نصائح للطلاب في بداية العام الدراسي الجديد
استقرار أسعار التوابل والبهارات بالسوق المحلي واستمرار توازن المعروض مع الطلب
سُنة مهجورة من أداها غفر الله له وأدخله الجنة
هل يجوز إعادة الفريضة لتحصيل ثواب الجماعة؟.. دار الإفتاء تجيب
جامعة القاهرة تواصل احتفالها بانطلاق العام الجامعي الجديد 2025-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وكيل قوى عاملة النواب: الاعتراف بالدولة الفلسطينية خطوة تكسر صمت العالم

سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بالنواب
سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بالنواب
فريدة محمد

اعتبرت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر الاعترافات المتزايدة بالدولة الفلسطينية بمثابة خطوة جوهرية في تكريس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وأكدت أن هذه الخطوة هي البداية العملية لترجمة حل الدولتين على أرض الواقع، لا سيما وأن أوروبا والعالم الغربي طالما نادوا بضرورة تطبيق هذا الحل.


وأضافت " درويش " فى بيان لها أصدرته اليوم أن نجاح مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إعادة القضية الفلسطينية إلى بؤرة وصدارة الاهتمام العالمي، كان له الأثر الكبير في دفع المجتمع الدولي نحو هذه الخطوة التاريخية مؤكدة على أن ما يجري من اعترافات يجب ألا يكون نهاية المطاف، بل بداية لحراك دولي واسع يضع حداً لصمت المجتمع الدولي تجاه جرائم الإبادة الجماعية والاعتداءات الوحشية التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
 

كما أكدت أن إسرائيل لم تعد قادرة على الاستمرار في المراوغة أو التملص من القانون الدولي مشيرة إلى أن الأوساط الدبلوماسية الغربية باتت مقتنعة بأن الاستقرار في الشرق الأوسط لن يتحقق دون حل عادل للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين بشكل عملي يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
واقترحت النائبة سولاف درويش لتعزيز الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية تكثيف الجهود للاتجاه نحو تحقيق مجموعة من المطالب للانتصار للقضية الفلسطينية وهى :
1. تشكيل تحالف برلماني دولي لدعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية ومتابعة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية.
2. الضغط من خلال المنظمات العمالية الدولية لإدانة الانتهاكات بحق العمال الفلسطينيين تحت الاحتلال.
3. حشد الرأي العام العالمي عبر وسائل الإعلام وتكثيف الحملات الداعمة للقضية الفلسطينية.
4. المطالبة بآلية دولية عاجلة لمحاسبة الاحتلال على جرائمه أمام المحكمة الجنائية الدولية.
5. ضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والعمل على رفع الحصار غير الإنساني مشيدة بالدور التاريخي والمحوري الذي تقوم به مصر، حكومةً وشعباً، في تقديم جميع أشكال الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني، وفي جهودها المستمرة لرفع المعاناة عن الفلسطينيين وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

سولاف درويش مجلس النواب عمال مصر أوروبا غزة فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

الكرة الذهبية

جائزة الكرة الذهبية عام 2025.. موعد الحفل والمرشحون والقنوات الناقلة

أسعار الطماطم

زيادة مؤقتة.. 3 أسباب رئيسية وراء ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق

فراخ وبيض

بكام النهارده؟.. مفاجأة كبرى في أسعار الفراخ والبيض

شيكابالا

بعد اعتزاله .. «شيكابالا» يقود نادي G لإنجاز تاريخي في أول مواسمه كرئيس للنادي

بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالحكومة الأسبوع الجاري

بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالحكومة الأسبوع الجاري

كولر

مفاجأة مدوية.. كولر يؤخر تعاقد الأهلي مع المدرب الجديد| تفاصيل مثيرة

يانيك فيريرا

«فيريرا» يُجهّز مفاجآت قبل مواجهة الزمالك والجونة.. واستعداد خاص لموقعة الأهلي

ترشيحاتنا

الأردن يترأس أول لقاء لمحافظي البنوك المركزية بالمنطقة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الأردن يترأس أول لقاء لمحافظي البنوك المركزية بالمنطقة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

هجوم سيبراني يعرقل العمليات في عدة مطارات أوروبية كبرى

هجوم سيبراني يعرقل العمليات في عدة مطارات أوروبية كبرى

ترامب

ترامب يوقف خطة إغلاق شركة الصلب الأمريكية أحد مصانعها باستخدام سلطة "السهم الذهبي"

بالصور

بـ «سبب فرحتي» .. أصالة وأحمد سعد يتألقان في احتفالية اليوم الوطني السعودي |شاهد

أحمد سعد - أصالة
أحمد سعد - أصالة
أحمد سعد - أصالة

بطابور صباحي مُنظم.. معهد فتيات دسوقي أباظة بالشرقية يرحّب بالطالبات في أول أيام العام الدراسة|شاهد

معهد ديني
معهد ديني
معهد ديني

مي عمر تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة وفستان بـ10 آلاف جنيه على إنستجرام |شاهد

مى عمر
مى عمر
مى عمر

فستان بسيط.. درة تخطف الأنظار بظهورها

درة
درة
درة

فيديو

سماح أنور

سماح أنور تكشف سر نجاح شخصية «أم هاشم» بمسلسل كتالوج.. ورأيها في مشاركة الشباب بالأعمال الفنية |خاص

انتصار

انتصار: نفسي أعرف مين اللي قال «سينما نظيفة».. ونفسي أترشح في مجلس الشعب |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

المزيد