مجدي عبدالغني: لم أتدخل لحل أزمة الخطيب ومصطفى يونس.. وعندي كرامة

كشف مجدي عبدالغني، نجم الكرة المصرية السابق، عن سبب عدم تدخله لحل الخلاف القائم بين محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ومصطفى يونس، نجم الفريق الأسبق.



وقال عبدالغني خلال ظهوره في بودكاست «جيت للشاطر»: «ليه أتدخل لحل أزمة الخطيب ومصطفى يونس؟!، أنا مالي بالموضوع».



وأضاف: «أنا عيد ميلادي مصر كلها بتحتفل بيه، والفيفا كمان، لكن الأهلي ما بيعملليش أي تهنئة، وبينزل تهنئة لنجوم أجانب زي جيلبرتو وبيرسي تاو، فليه أتحمل مسؤولية صلح مش طرف فيه».



وتابع: «أنا محتاج اللي يحللي أزمتي مش العكس، فإزاي أكون أنا اللي أبدأ الصلح؟».

وعن إمكانية قيامه بمبادرة شخصية للصلح مع الخطيب، قال عبدالغني: «أنا عندي كرامة، عمري ما دوست للكابتن الخطيب على طرف ولا أقدر، هو أسطورة من أساطير النادي الأهلي، لكن في النهاية الموضوع مش بإيدي».