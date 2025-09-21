قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس حزب الديمقراطيين الإسرائيلي ينتقد نتنياهو: يجب إنهاء الحرب في غزة واستعادة المحتجزين
مصادر طبية: 31 شهيدا جراء غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم
تهديد جديد من إيران.. ما هو الرد المحتمل على إعادة فرض العقوبات؟.. تفاصيل
وزارة الدفاع الروسية: أسقطنا 19 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في بولاق الدكرور
مصادر طبية: 14 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 9 في مدينة غزة
الحرس الثوري الإيراني يتوعد برد "قاتل" على أي اعتداء جديد
الهدف والطريق..الأزهر يقدم نصائح للطلاب في بداية العام الدراسي الجديد
استقرار أسعار التوابل والبهارات بالسوق المحلي واستمرار توازن المعروض مع الطلب
سُنة مهجورة من أداها غفر الله له وأدخله الجنة
هل يجوز إعادة الفريضة لتحصيل ثواب الجماعة؟.. دار الإفتاء تجيب
جامعة القاهرة تواصل احتفالها بانطلاق العام الجامعي الجديد 2025-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مجدي عبدالغني: لم أتدخل لحل أزمة الخطيب ومصطفى يونس.. وعندي كرامة

مجدي عبد الغني
مجدي عبد الغني
منار نور

كشف مجدي عبدالغني، نجم الكرة المصرية السابق، عن سبب عدم تدخله لحل الخلاف القائم بين محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ومصطفى يونس، نجم الفريق الأسبق.


وقال عبدالغني خلال ظهوره في بودكاست «جيت للشاطر»: «ليه أتدخل لحل أزمة الخطيب ومصطفى يونس؟!، أنا مالي بالموضوع».


وأضاف: «أنا عيد ميلادي مصر كلها بتحتفل بيه، والفيفا كمان، لكن الأهلي ما بيعملليش أي تهنئة، وبينزل تهنئة لنجوم أجانب زي جيلبرتو وبيرسي تاو، فليه أتحمل مسؤولية صلح مش طرف فيه».


وتابع: «أنا محتاج اللي يحللي أزمتي مش العكس، فإزاي أكون أنا اللي أبدأ الصلح؟».
وعن إمكانية قيامه بمبادرة شخصية للصلح مع الخطيب، قال عبدالغني: «أنا عندي كرامة، عمري ما دوست للكابتن الخطيب على طرف ولا أقدر، هو أسطورة من أساطير النادي الأهلي، لكن في النهاية الموضوع مش بإيدي».

مجدي عيد الغني الخطيب الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

الكرة الذهبية

جائزة الكرة الذهبية عام 2025.. موعد الحفل والمرشحون والقنوات الناقلة

أسعار الطماطم

زيادة مؤقتة.. 3 أسباب رئيسية وراء ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق

فراخ وبيض

بكام النهارده؟.. مفاجأة كبرى في أسعار الفراخ والبيض

شيكابالا

بعد اعتزاله .. «شيكابالا» يقود نادي G لإنجاز تاريخي في أول مواسمه كرئيس للنادي

بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالحكومة الأسبوع الجاري

بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالحكومة الأسبوع الجاري

كولر

مفاجأة مدوية.. كولر يؤخر تعاقد الأهلي مع المدرب الجديد| تفاصيل مثيرة

يانيك فيريرا

«فيريرا» يُجهّز مفاجآت قبل مواجهة الزمالك والجونة.. واستعداد خاص لموقعة الأهلي

ترشيحاتنا

مصطفى مدبولي

نيابة عن الرئيس السيسي..مدبولي في نيويورك للمشاركة في مؤتمر حل الدولتين

الدكتور احمد طه

الصحة تُطلق الدبلوم المهني لسلامة المرضى وإدارة مخاطر الرعاية

وزيرة التنمية المحلية

لرفع كفاءة 120 متدربًا بالمحافظات.. انطلاق الأسبوع التدريبي 7بمركز سقارة

بالصور

بـ «سبب فرحتي» .. أصالة وأحمد سعد يتألقان في احتفالية اليوم الوطني السعودي |شاهد

أحمد سعد - أصالة
أحمد سعد - أصالة
أحمد سعد - أصالة

بطابور صباحي مُنظم.. معهد فتيات دسوقي أباظة بالشرقية يرحّب بالطالبات في أول أيام العام الدراسة|شاهد

معهد ديني
معهد ديني
معهد ديني

مي عمر تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة وفستان بـ10 آلاف جنيه على إنستجرام |شاهد

مى عمر
مى عمر
مى عمر

فستان بسيط.. درة تخطف الأنظار بظهورها

درة
درة
درة

فيديو

سماح أنور

سماح أنور تكشف سر نجاح شخصية «أم هاشم» بمسلسل كتالوج.. ورأيها في مشاركة الشباب بالأعمال الفنية |خاص

انتصار

انتصار: نفسي أعرف مين اللي قال «سينما نظيفة».. ونفسي أترشح في مجلس الشعب |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

المزيد