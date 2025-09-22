قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسام زملط: بريطانيا صححت خطيئتها التاريخية بالاعتراف بفلسطين
الزمالك: أبناء النادي سبب الأزمات الأخيرة.. يتعمدون تشويه الصورة
خلال زيارتهِ لكنيسة منوف.. رئيس الكنيسة الأسقفية: ما نأخذه للحياة الأبدية هو النفوس لا المال
نجاد البرعي: مواد الحبس الاحتياطي وراء إعادة قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان
دراسة صادمة.. إهمال تنظيف الأسنان يضاعف خطر الإصابة بالسرطان
تحفظات الرئيس السيسي على قانون الاجراءات الجنائية.. المستشار محمود فوزي يوضح
أول الخريف غدا .. أمطار تكسر حرارة الصيف وتلطف الأجواء
مصر تبحث مع برنامج الغذاء العالمي تعزيز الأمن الغذائي ودعم غزة
محمد يوسف يحسم ملف التجديدات في الأهلي: لا أحد يجبرنا على القرارات
مصر تدعو لتقاسم أعباء استضافة اللاجئين وتؤكد رفضها محاولات تصفية القضية الفلسطينية
آية لتسخير الناس لك.. 3 آيات تجعل الجميع يخدمك والدنيا تحت أقدامك
خلاف بين غادة عادل ووالدها في الحلقة الأولى من مسلسل وتر حساس ٢
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
مرأة ومنوعات

برج الجوزاء .. حظك اليوم الإثنين 22 سبتمبر 2025: اتخاذ قرارات مصيرية

الجوزاء
الجوزاء

برج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو)، ومن سمات مواليده، قوي البصيرة، حكيم، ذكي، لطيف، سريع البديهة، ساحر وجذاب لكل من حوله.

ونستعرض توقعات برج الجوزاء وحظك اليوم الإثنين 22 سبتمبر 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

برج الجوزاء وحظك اليوم الإثنين 22 سبتمبر 2025

أتمنى لك يومًا رائعًا من الناحية العاطفية، ستُتاح لك أيضًا فرص للتطور في عملك، ستكون الثروة في صفك، لكن قد تتطلب صحتك اهتمامًا خاصًا اليوم..

برج الجوزاء وحظك اليوم عاطفيا 

قدّر الشخص ورأيه عند اتخاذ القرارات المصيرية في الحياة. قد يكون هناك تدخل من طرف ثالث في بعض علاقات الحب، وهو أمر يجب ضبطه لتجنب المشاكل في المستقبل

برج الجوزاء وحظك اليوم صحيا

قد تعاني النساء من مشاكل جلدية، بينما يجب على الأطفال أيضًا توخي الحذر في ساعات المساء، فقد تظهر كدمات طفيفة. يمكنك أيضًا السفر اليوم، ولكن تأكد من تناول جميع الأدوية في الوقت المحدد. 

برج الجوزاء اليوم مهنيا 

يجب على الموظفين الذكور توخي الحذر عند التعامل مع الإناث اليوم، إذ قد تُوجّه إليهم اتهامات وادعاءات. على المصرفيين والمحاسبين والمديرين الماليين توخي الحذر في الجزء الثاني من اليوم.

توقعات برج الجوزاء الفترة المقبلة 

سيُبرم رواد الأعمال اتفاقيات شراكة جديدة، ومع تدفق الأموال، سيكون التوسع في مجالات جديدة سهلاً، قد تُحلّ أيضاً أزمة مالية تتعلق بأحد أقاربك أو أصدقائك اليوم.

لائحة استخراج رخصة القيادة

الداخلية تعلن تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تفاصيل

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

الراقصة بوسي

التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح

النادي الأهلي

سبت فراغ كبير.. الأباتشي يصعد ضد الأهلي قبل قمة الزمالك

الحرارة تصل 40 وتحذير من ظاهرة خطيرة.. مفاجأة بشأن طقس الأيام الـ6 المقبلة

الحرارة تصل 40 وتحذير من ظاهرة خطيرة.. مفاجأة بشأن طقس الأيام الـ6 المقبلة

نادي الزمالك

إيقاف ثنائي الزمالك.. عقوبات صارمة في سابع جولات الدوري

الاعلى للاعلام

استغلال وغش.. الأعلى للإعلام يحيل واقعة قناة العاصمة الجديدة إلى النيابة العامة

صورة تعبيرية

أسعار الدولار تواصل التحرك أمام الجنيه في البنوك

الزمالك

نائب رئيس الزمالك: "مستعدين نروح للرئيس ونقوله عاوزين أرض أكتوبر"

برشلونة

برشلونة يفوز بثلاثية على خيتافي في الدوري الإسباني

الدوري الممتاز

ناقد رياضي يكشف قائمة هدافي الدوري الممتاز

مناقشة رسالة دكتوراه بأكاديمية الشرطة حول «الآليات الحديثة لتأمين المنافذ البحرية المصرية»

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

صفاء أبو السعود وأشرف زكي في عزاء شقيقة أحمد صيام

صفاء أبو السعود
صفاء أبو السعود
صفاء أبو السعود

أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي

المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزعتر؟

الزعتر
الزعتر
الزعتر

خطورة الثوم علي الريق

تحذير عاجل.. اعرف خطورة تناول الثوم على الريق

واقعة بورسعيد

بسبب الآيس .. رجل ينهي حياة زوجته في بورسعيد

كويكب عملاق

بحجم ناطحة سحاب .. مرصد القطامية يرصد كويكب عملاق يمر بالقرب من الأرض

المشير محمد حسين طنطاوي

أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي

