إعلام عبري: مباحثات إسرائيلية – أمريكية في لندن حول استئناف مفاوضات الأسرى
الأرصاد: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة وارتفاع الرطوبة تفاصيل حالة طقس اليوم
دعاء النبي عند مواجهة المصاعب.. 12 كلمة تهون عليك ويجبر الله بها خاطرك
ابن الحارس.. كواليس غرق طفل في حمام سباحة فيلا بمنشأة القناطر
إطلاق نار في بنسلفانيا يوقع جرحى خطيرين وحاكم الولاية يتفقد موقع الحادث
تايمز: بريطانيا تستعد للاعتراف رسميا بـ فلسطين بعد رحيل ترامب من لندن
بعد قرار الفيدرالي.. ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار ؟
الأمم المتحدة: أكثر من 40 ألف نازح جديد في غزة خلال يومين
بايرن ميونخ يفوز بثلاثية على تشيلسي في دوري أبطال أوروبا
بهدف وأسيست لصلاح.. ليفربول يفوز 3-2 على أتلتيكو بدوري أبطال أوروبا
مستقبل تيك توك في الولايات المتحدة تحت التهديد.. من يريد شراء التطبيق؟
أحمد جلال: الخطيب مستمر في رئاسة الأهلي.. وترتيبات انتخابية مرتقبة
مرأة ومنوعات

برج الثور.. حظك اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025.. تجنب التسرع

حياة عبد العزيز

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، ويتوافق مع مجموعة من المواليد في الحب والزواج ومنها برج الثور والعقرب والجوزاء والميزان.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025 على المستوى العاطفي والصحي والمهني.

توقعات برج الثور وحظك اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025

 قد يُسعدك قضاء وقت ممتع مع عائلتك، وستُقدّر صبرك. النهج العملي سيُبقي الأمور بسيطة وهادئة، مما يجعل اليوم متوازنًا ومثمرًا. قد تجد السعادة في تفاصيل صغيرة من حياتك اليومية. قد تُحسّن أحاديثك مع صديق مُقرّب أو أحد أشقائك مزاجك. 

توقعات برج الثور على الصعيد العاطفي 

قد يجد العزاب شخصًا جديرًا بالثقة وحنونًا. تجنب التسرع في اتخاذ القرارات؛ فالصبر يُنشئ روابط قيّمة. قضاء وقت ممتع مع الأحباء يُضفي الدفء. محادثة صادقة قد تُزيل سوء الفهم، قد يستمتع الأزواج بأمسية هادئة معًا، مما يُعزز الانسجام. هذا يومٌ يشعر فيه الحب بالهدوء والطمأنينة. 

توقعات برج الثور صحيا

 استرح عند التعب، وتجنب النظر إلى الشاشات لفترة طويلة قبل النوم. جرب تمارين تمدد خفيفة في الصباح لإيقاظ جسمك ببطء، اشرب الماء بكثرة، وحافظ على وقت نوم منتظم، العناية اليومية البسيطة ستجعلك تشعر بالقوة والهدوء. لاحظ الإنجازات الصغيرة يوميًا.

توقعات برج الثور اليوم مهنيا 

 قد تجد الرضا في إنجاز المهام بتفانٍ. أسلوبك العملي يساعدك على حل المشكلات بسهولة. قد يُعجب زملاؤك باستمراريتك وموثوقيتك. ركّز على العمل الجماعي، فهو يُؤدي إلى تقدم سلس في المشاريع والمهام الجارية. 

توقعات برج الثور الفترة المقبلة 

 التخطيط المالي الجيد يمنحك الثقة. هذا هو الوقت المناسب للتفكير في استثمارات ثابتة تدعم أهدافك طويلة المدى. قد تشعر بالحماس لتتبع نفقاتك بدقة أكبر، قد يُقدّم لك أحد أفراد عائلتك إرشادات مالية مفيدة. 

