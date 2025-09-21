قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

على النمط الأوروبي.. مدارس الوادي الجديد تستقبل الطلاب في أول يوم دراسي| صور

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت مدارس الوادي الجديد اليوم الاحد  استقبال الطلاب والتلاميذ  في اول يوم  من العام  الدراسي حيث كانت المدارس في كامل زينتها .


وفوجيء الطلاب بالمظهر الحضاري والتطوير غير المسبوق بمعظم مدارس المحافظه حيث ظهرت معظم المدارس بطراز حديث يشابه النمط الأوروبي.

استقبلت  معظم المدارس الطلاب والتلاميذ بالبلالين والالعاب  لإدخال البهجه والسرور علي التلاميذ  في جو يسوده البهجه والسرور.

وشهد  أيمن حنفي مدير إدارة الداخلة التعليمية بالوادي الجديد طابور الصباح بمدرسة القلمون .

ووجه مدير الإدارة الشكر لكل القائمين علي العملية التعليمية بإدارة الداخلة لما بذلوه من جهد في إبراز المظهر الحضاري اللائق بمدارس الإدارة .
 

كان  الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد استكمل جولاته الميدانية أمس لمتابعة جاهزية المدارس لإستقبال العام الدراسى الجديد، والتى شملت مجموعة من مدارس الخارجة يرافقه  مجدى محمد محمود مدير إدارة الخارجة التعليمية.

تضمنت الجولة مدرسة البستان للتعليم الأساسي ( الابتدائية والإعدادية) ومدرسة الخارجة الرسمية للغات حيث تفقد وكيل تعليم المحافظة الحجرات الدراسية وقاعات رياض الأطفال ، والأنشطة، والملاعب والمعامل و كافة التجهيزات داخل الفصول للاطمئنان على تهيئة بيئة تعليمية مناسبة للطلاب وضمان قضاء وقت ممتع وشيق داخل المدرسة ، علاوة على ، إجراءات الأمن والسلامة و وسائل الإضاءة والتهوية.

الوادى الجديد تعليم ادارة الداخلة العام الدراسي

