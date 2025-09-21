1179598 طالبًا يبدأون العام الدراسي الجديد بالغربية.. والمحافظ يؤكد دعم الدولة للتعليم

قام اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية صباح اليوم، يرافقه الأستاذ ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بجولة ميدانية لعدد من المدارس، حيث شملت الجولة مدارس الشهيد عقيد أركان حرب محمد سمير إدريس المتميزة، والإمام الشافعي الرسمية للغات، وطنطا الثانوية الصناعية، وذلك في إطار متابعة انتظام الدراسة والتأكد من الانضباط داخل المدارس مع انطلاق العام الدراسي الجديد الذي يستقبل خلاله 1179598 طالبًا في 2735 مدرسة على مستوى المحافظة.

توجيهات محافظ الغربية

وشهدت المدارس أجواء احتفالية مع دق أجراس الطابور ورفع أعلام مصر وترديد السلام الوطني، حيث تزينت الفصول بالبالونات وألوان البهجة، وانتظم الطلاب في صفوف الطابور مرتدين الزي المدرسي الموحد، بينما حرص أولياء الأمور على مرافقة أبنائهم في اليوم الأول للاطمئنان عليهم وتشجيعهم. وقد شارك المحافظ بنفسه الطلاب في تحية العلم، مؤكداً أن الانتماء للوطن يبدأ من المدرسة، ومشجعاً الطلاب على المواظبة في الحضور والالتزام بقيم الجد والاجتهاد.

وخلال جولته داخل الفصول، حرص المحافظ على تفقد سير العملية التعليمية والتأكد من توافر كافة المستلزمات، ووزع الهدايا على عدد من الطلاب الصغار لإدخال البهجة على نفوسهم وكسر حاجز الرهبة لديهم، موجهاً بضرورة الاهتمام بالأنشطة الترفيهية والمهارية جنباً إلى جنب مع الدراسة، باعتبارها وسيلة مهمة لبناء شخصية متوازنة وجاذبة للطلاب. كما تحدث المحافظ إلى الطلاب عن المبادرات الرئاسية وعلى رأسها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، مشدداً على أهميتها في تحسين جودة الحياة ودورها في دعم التعليم والخدمات الأساسية داخل القرى.

انتظام العام الدراسي الجديد

وأكد اللواء أشرف الجندي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يولي اهتماماً خاصاً بتطوير المنظومة التعليمية باعتبار التعليم الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الدولة تشهد جهوداً غير مسبوقة في مجال تطوير التعليم والبحث العلمي بما يواكب متطلبات العصر ويضع مصر في المكانة التي تستحقها بين الدول المتقدمة. كما وجه المحافظ خالص شكره لمديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية والمعلمين على الجهود المبذولة في خدمة العملية التعليمية وتهيئة بيئة مدرسية مناسبة لاستقبال الطلاب، مؤكداً أن محافظة الغربية تضع ملف التعليم في صدارة أولوياتها إيماناً بدوره المحوري في بناء مستقبل الوطن.