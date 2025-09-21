انطلاق الدراسة واستقبال أولى دفعات طلاب معهد الكوزن المصري بحضور السفير الياباني

نظم صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، احتفالية خاصة بمناسبة استقبال أولى دفعات طلاب معهد الكوزن المصري الياباني، وذلك في حضور نخبة من الشركاء المحليين والدوليين وممثلي المؤسسات الداعمة.

شهد الحفل حضور ومشاركة كل من، د. هاني هلال، الأمين العام للمبادرة المصرية اليابانية للتعليم والسفير فوميو إيواي، السفير الياباني بالقاهرة ود. رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، ويو إيبساوا، الممثل الإقليمي لمكتب جايكا في مصر، واللواء أ.ح. إيهاب عبد الله، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، ود. أحمد فهمي بنداري، رئيس معهد الكوزن المصري الياباني، د. صابر حسن، رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير، محمد عبد الصمد، الرئيس التنفيذي لشركة نيسان مصر، د. جونيشي موري، كبير المستشارين بوكالة الجايكا لمعاهد الكوزن ونائب مدير المشروع.

وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أن إطلاق أول دفعة من طلاب معهد الكوزن المصري الياباني يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التكامل بين النظم التعليمية المصرية واليابانية، بما يساهم في إعداد كوادر بشرية متميزة تلبي احتياجات سوق العمل التكنولوجي في مصر .

وأضافت: «يسعدنا أن نرى ثمرة التعاون بين الحكومة المصرية والجانب الياباني، ممثلاً في وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، تتحقق اليوم ببدء هذا المشروع التعليمي الرائد، إننا نطمح أن يكون معهد الكوزن نموذجًا يحتذى به في مجال التعليم التكنولوجي، ويعكس رؤية الدولة في تطوير التعليم وربطه بمستقبل الصناعة والتنمية الاقتصادية» .

وأعربت «شرف» عن تقديرها للدعم المقدم من مختلف الشركاء، وعلى رأسهم الحكومة اليابانية، مؤسسة مصر الخير، وشركة نيسان مصر، مؤكدة أن الشراكة بين القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني تشكل حجر الزاوية في نجاح هذا المشروع الوطني.

معهد الكوزن المصري الياباني

ويعد معهد الكوزن المصري الياباني إحدى ثمار «المبادرة المصرية اليابانية للتعليم»، الهادفة إلى نقل وتوطين الخبرات التعليمية والتقنية اليابانية في مصر، من خلال برامج تدريبية متقدمة ومعايير أكاديمية حديثة، تسهم في تخريج جيل جديد من الفنيين المتخصصين وفق أرقى المواصفات الدولية.