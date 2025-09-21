توزيع حقائب وأدوات مدرسية لغير القادرين في 12 قرية بكفر الشيخ

أطلقت جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، مبادرة لتوزيع الشنط المدرسية والأدوات التعليمية على الطلاب غير القادرين والأولى بالرعاية، وذلك في 12 قرية بالمحافظة.

وشملت خطة التوزيع قرى: «الخادمية، وإسحاقة، وعزبة الشرقي، وعزبة لين، والمرابعين، وقراجة، والقنطرة البيضاء» بمركز كفر الشيخ، و«النشار، وسنديون» بمركز فوه، «والعبايدة، ومنشأة عباس» بمركز سيدي سالم، وقرية «أبو رية» بمركز الرياض.

وفي هذا السياق، أكد المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، على أهمية الدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في دعم الأسر الفقيرة والتخفيف من أعباء الحياة عن كاهلهم، مشيدًا بتعاون تلك المؤسسات مع الجهاز التنفيذي في تقديم الرعاية الاجتماعية وتحقيق الحماية المجتمعية.

ومن جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الحملة تأتي في إطار الأنشطة الموسمية التي تنفذها الجمعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية، بالاعتماد على قاعدة بيانات دقيقة تشمل الأرامل والأيتام وغير القادرين بالمحافظة، وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية المحلية.

وأضاف «شعبان»، أن توزيع الشنط المدرسية يهدف إلى دعم الطلاب المحتاجين وتخفيف العبء الاقتصادي عن أسرهم، بما يسهم في الحد من ظاهرة التسرب من التعليم الناتجة عن عدم قدرة بعض الأسر على توفير مستلزمات الدراسة لأبنائهم، مشيرًا إلى أن الجمعية مستمرة في تقديم خدماتها التنموية والاجتماعية للمواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، من منطلق حرصها على تحقيق التكافل الاجتماعي ودعم جهود الدولة في بناء الإنسان.