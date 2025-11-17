زين العابدين والجارحي يفتتحان "سوق الخير" و"معرض الكتاب الخيري" لدعم الطلاب غير القادرين بتجارة عين شمس

نظمت كلية التجارة جامعة عين شمس حدثًا خيريًا شاملاً جمع بين "سوق الخير" و"معرض الكتاب الخيري" ، وذلك في إطار دعم التكافل الاجتماعي ومساندة الطلاب غير القادرين، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور فريد محرم الجارحي عميد الكلية.

ضم "سوق الخير" أكثر من 2000 قطعة متنوعة شملت ملابس، أحذية، وحقائب، مشغولات يدوية، أجهزة إلكترونية، ولعب أطفال، تبرع بها فاعلو الخير.

وعلى هامش السوق، افتتح الدكتور فريد محرم الجارحي "معرض الكتاب الخيري"، والذي ضم بدوره أكثر من 600 قطعة من المراجع العلمية الأجنبية والعربية إلى جانب مجموعة من الروايات والقصص الأدبية، تبرع بها السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وأكد الأستاذ الدكتور فريد محرم خلال الافتتاح أن هذه الفعاليات تُعبر عن حرص الكلية على ترسيخ قيم التضامن والتعاون داخل المجتمع الجامعي.

وأوضح أن العائد المادي الرمزي من بيع هذه القطع سَيُوجَّه بالكامل لدعم الطلاب الأكثر احتياجًا، مما يساعد في سداد مصروفاتهم الدراسية ويحقق نفعًا يشمل جميع أطراف العملية التعليمية.

جاء تنظيم هذا الحدث تحت إشراف مباشر من الدكتور محمد مرسى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة حنان حسين مدير وحدة الدعم المعنوي بالكلية، والأستاذة الدكتورة جيهان رجب مستشار عميد الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.