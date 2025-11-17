انخفض عن الـ47.. سعر الدولار الآن خلال نهاية تعاملات الاثنين 17 نوفمبر 2025

سعر الدولار الآن .. سجل سعر الدولار تراجعًا طفيفًا مقابل الجنيه المصري خلال عمليات البيع والشراء، بنهاية تعاملات الاثنين 17 نوفمبر 2025، على مستوى البنوك المصرية البالغ عددها 36 بنكًا حكوميًا وخاصًا، ليصل سعر الدولار في البنك المركزي إلى 46.99 جنيه للشراء، و47.13 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار خلال نهاية تعاملات الاثنين 17 نوفمبر 2025

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي: 46.99 جنيه للشراء، و47.13 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر: 47.03 جنيه للشراء، و47.13 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك العربي الإفريقي: 47.02 جنيه للشراء، و47.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس: 47 جنيه للشراء، و47.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري: 47 جنيه للشراء، و47.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في أبوظبي الإسلامي: 47.13 جنيه للشراء، و47.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك نكست مقابل الجنيه المصري: 47.01 جنيه للشراء، و47.11 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري: 47 جنيه للشراء، و47.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري: 47.02 جنيه للشراء، و47.12 جنيه للبيع.