قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة تدميس الفول فى البيت.

طريقة عمل تدميس الفول فى البيت

المكونات:

2 كوب فول مدمس (حبّات كاملة – منقوع لمدة 6–8 ساعات أو ليلة كاملة)

1/4 كوب عدس أصفر (اختياري – يعطي طراوة ولون جميل)

1 حبة طماطم مقطعة

1 جزرة صغيرة مبشورة أو مقطعة (اختياري – للنكهة والقوام)

3 فصوص ثوم

ماء مغلي (للتسوية)

رشة كمون

ملح حسب الرغبة

الطريقة لعمل تدميس الفول:

1. نقع الفول:

اغسلي الفول جيدًا ثم انقعيه في ماء بارد لمدة 6–8 ساعات على الأقل.

صفيه من الماء قبل الطهي.

2 الطبخ (التدميس):

ضعي الفول في دمّاسة أو حلة ثقيلة القاع.

أضيفي العدس، الطماطم، الجزر، والثوم.

غطّي الخليط بالماء المغلي حتى يغمره بارتفاع حوالي 3–4 سم.

اتركيه على نار عالية حتى يغلي، ثم خففي النار جدًا جدًا.

غطي الإناء واتركيه على نار هادئة لمدة 6–8 ساعات.

راقبي الماء كل ساعة تقريبًا، وأضيفي ماء مغلي إذا احتاج.

3 النكهة والتقديم:

بعد أن ينضج الفول:

قدّميه بأحد الطرق التالية:

فول بالزيت والليمون: اهرسي الفول قليلًا وأضيفي عصير ليمون، زيت زيتون، رشة كمون وملح.

فول بالسمنة والثوم: شوّحي ثوم في قليل من السمنة وضيفيه للفول.

فول بالصلصة: حمّري ثوم في زيت، أضيفي عصير طماطم وبهارات، ثم ضعي الفول المهروس وقلّبي.