فركش تصوير نور مكسور.. آخر حكايات "ما تراه ليس كما يبدو" والعمل يتصدر تريند X
السيطرة على حريق نشب داخل ورشة موتوسيكلات بمنطقة فيصل
الكرداني يحقق أول برونزية أفريقية وعربية مع أهلي طرابلس في مونديال السلة
جيش الاحتلال: إطلاق صاروخين من شمال غزة باتجاه أسدود
وزير الشؤون النيابية: مصر بلد منحاز للسلام وتراه حجر الأساس للاستقرار والتنمية المستدامة
خلع ملابسه ولوح بسلاح أبيض.. عاطل يتشاجر مع أشقائه بشبرا الخيمة
كيف أثرت زيارات ملوك ورؤساء الدول العالمية على السياحة المصرية؟.. تفاصيل
الأزهر يقدم نصيحة للطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد 2025: ضع هدفك عاليًا واسعَ إليه بطمأنينة
جيش الاحتلال يستخدم ناقلات جند وروبوتات مفخخة لتفجير مئات المنازل في غزة
أسعار الدولار تواصل التحرك أمام الجنيه في البنوك
الكرة الذهبية 2025.. صراع الأرقام والألقاب بين ديمبيلي وصلاح
توك شو

كيف أثرت زيارات ملوك ورؤساء الدول العالمية على السياحة المصرية؟.. تفاصيل

شادي البيلي، الخبير السياحي
إسراء صبري

تحدث شادي البيلي، الخبير السياحي، عن زيارات ملوك ورؤساء الدول العالمية لمصر، موضحا مدى تأثير تلك الزيارات على السياحة المصرية وجذب المزيد من السائحين.

وقال شادي البيلي، خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، إن الدولة بدات في وضع برنامج سياحي خاص لزيارة الرؤساء والملوك، متابعا: زيارة الرؤساء والملوك لم يعد مقتصر على المؤتمرات والأمور السياسية.

وشدد على أن تنظيم البرامج السياحية للرؤساء يعد نوع من أنواع الدعايا المجانية للسياحة المصرية، كما أن تلك الزيارات تبعث بعدة رسائل أهمها أن مصر بلد الأمن والأمان.

ولفت إلى أن تلك الزيارات دعايا مجانية ستعمل بشكل كبير على جذب السياحة إلى مصر من مختلف دول العالم، وستساهم في فتح أسواق جديدة للسياحة في مصر.

وأوضح أن وزارة السياحة بدأت في انتهاج سياسات مختلفة في دعم السياحة في مصر من خلال زيارة المشاهير والفنانين، منوها بأن سياحة المؤتمرات والمهرجانات تلعب دورا واضحا وكبيرا خلال الفترة الماضية في تنشيط السياحة.

فكرش تصوير حكاية نور مكسور
محافظ الشرقية
طريقة عمل عيش العدس بدلا من الفينو فى اللانش بوكش
خلال اللقاء
