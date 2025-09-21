كيف أثرت زيارات ملوك ورؤساء الدول العالمية على السياحة المصرية؟.. تفاصيل

تحدث شادي البيلي، الخبير السياحي، عن زيارات ملوك ورؤساء الدول العالمية لمصر، موضحا مدى تأثير تلك الزيارات على السياحة المصرية وجذب المزيد من السائحين.

وقال شادي البيلي، خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، إن الدولة بدات في وضع برنامج سياحي خاص لزيارة الرؤساء والملوك، متابعا: زيارة الرؤساء والملوك لم يعد مقتصر على المؤتمرات والأمور السياسية.

وشدد على أن تنظيم البرامج السياحية للرؤساء يعد نوع من أنواع الدعايا المجانية للسياحة المصرية، كما أن تلك الزيارات تبعث بعدة رسائل أهمها أن مصر بلد الأمن والأمان.

ولفت إلى أن تلك الزيارات دعايا مجانية ستعمل بشكل كبير على جذب السياحة إلى مصر من مختلف دول العالم، وستساهم في فتح أسواق جديدة للسياحة في مصر.

وأوضح أن وزارة السياحة بدأت في انتهاج سياسات مختلفة في دعم السياحة في مصر من خلال زيارة المشاهير والفنانين، منوها بأن سياحة المؤتمرات والمهرجانات تلعب دورا واضحا وكبيرا خلال الفترة الماضية في تنشيط السياحة.