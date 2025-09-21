برامج خاصة لكل سوق.. تنوع المقاصد السياحية في مصر يجذب مختلف الجنسيات

أكد باسم حلقة، نقيب السياحيين، أن مصر تمتلك مقومات سياحية متنوعة لا تقتصر على الآثار فقط، بل تشمل السياحة الشاطئية والرياضية والعلاجية وسياحة اليخوت والأنشطة الكشفية والمعسكرات الصيفية.

وشدد على أن اختلاف وتنوع المقومات السياحية في مصر يجعلها قادرة على تلبية تطلعات مختلف الجنسيات حول العالم.

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر تركز على برامج متخصصة لكل سوق، موضحًا أن الرحلات النيلية تجذب السائح الإسباني، بينما يفضل الألمان رياضة الغوص، وتلقى السياحة الشاطئية رواجاً لدى الإيطاليين والروس، فيما يفضل الفرنسيون السياحة الثقافية.

وأشار إلى أن هذا التنوع في المنتج السياحي يمنح مصر ميزة تنافسية كبيرة في موسم الشتاء المقبل، ويجعلها أكثر قدرة على مواجهة التحديات العالمية في قطاع السياحة.