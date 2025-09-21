قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التعليم العالي: الدولة تدعم الأبحاث التطبيقية لمواجهة السرطان وتحسين جودة حياة المواطن
عبد اللطيف يستمع لآراء الأهالي في العملية التعليمية ويؤكد اهتمامه بتلبية احتياجاتهم
إصابة 16 شخصا إثر انقلاب أتوبيس 26 راكبا بطريق مصر الإسماعيلية
وزير التعليم يقوم بزيارة مفاجئة لمدارس بعين شمس والسلام ويتفقد مخازن الكتب
ضبط عدد من القضايا الاتجار في النقد الأجنبي بتعاملات قيمتها 8 ملايين جنيه
رئيس مجلس أمناء وآباء الجيزة: الدراسة منتظمة بالمدارس ونسب الحضور عالية
برامج خاصة لكل سوق.. تنوع المقاصد السياحية في مصر يجذب مختلف الجنسيات
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2026.. التفاصيل والشروط
تأييد حكم حبس أنوسة كوتة 3 أشهر وتعويض 100 ألف في قضية عامل السيرك
وزير الإنتاج الحربي يبحث مع السفير الباكستاني تعزيز التعاون الصناعي والعسكري
رئيس شعبة الذهب: ارتفاع عيار 21 بنسبة 1.4% خلال أسبوع
الخارجية الفلسطينية: عنف المستوطنين وصل إلى مستويات غير مسبوقة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

برامج خاصة لكل سوق.. تنوع المقاصد السياحية في مصر يجذب مختلف الجنسيات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

أكد باسم حلقة، نقيب السياحيين، أن مصر تمتلك مقومات سياحية متنوعة لا تقتصر على الآثار فقط، بل تشمل السياحة الشاطئية والرياضية والعلاجية وسياحة اليخوت والأنشطة الكشفية والمعسكرات الصيفية.

وشدد على أن اختلاف وتنوع المقومات السياحية في مصر يجعلها قادرة على تلبية تطلعات مختلف الجنسيات حول العالم.

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر تركز على برامج متخصصة لكل سوق، موضحًا أن الرحلات النيلية تجذب السائح الإسباني، بينما يفضل الألمان رياضة الغوص، وتلقى السياحة الشاطئية رواجاً لدى الإيطاليين والروس، فيما يفضل الفرنسيون السياحة الثقافية.

وأشار إلى أن هذا التنوع في المنتج السياحي يمنح مصر ميزة تنافسية كبيرة في موسم الشتاء المقبل، ويجعلها أكثر قدرة على مواجهة التحديات العالمية في قطاع السياحة.

السياحة السياحة الشاطئية المقومات السياحية نقيب السياحيين قطاع السياحة

المزيد

