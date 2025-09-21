خبير : الاحتياطي الأجنبي والسياحة وتحويلات المصريين أبرز دعائم الاقتصاد

أكد الدكتور نبيل زكي، أستاذ الاقتصاد الدولي والتمويل بجامعة نيويورك، أن وضع الاحتياطي النقدي في مصر حاليًا يمثل نقطة قوة، على الرغم من أن نحو 19 مليار دولار منه مرتبطة بالودائع الخليجية، موضحًا أن هذه الودائع تخضع لاتفاق سياسي واقتصادي مع صندوق النقد الدولي يضمن استقرارها داخل مصر، بل إن جزءًا منها يُوظف في مشروعات استثمارية.

وأضاف "زكي"، خلال لقاءه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن النقطة الأبرز التي تشغل المواطنين هي سعر الصرف، موضحًا أن التحسن الأخير للجنيه أمام الدولار يحتاج إلى تحليل أعمق لفهم أسبابه، وما إذا كان ناتجًا عن سياسات داخلية مستدامة أم عن عوامل خارجية مؤقتة.

وأشار إلى أن التحسن المالي النقدي يعكس عدة تطورات إيجابية، في مقدمتها ارتفاع إيرادات السياحة، حيث حققت مصر خلال النصف الأول من العام 8 مليارات دولار بزيادة 24%، مع استقبال 9 ملايين سائح، وذلك بدعم من طرح مطار الغردقة للتشغيل الأجنبي ضمن 11 مطارًا جديدًا، ما خلق زخمًا سياحيًا لافتًا، مؤكدًا أن رؤية 2030 تستهدف الوصول إلى أكثر من 500 ألف غرفة فندقية، وهو ما يعزز الطاقة الفندقية ويدعم موارد الدولة.

وشدد على أن تحويلات المصريين بالخارج شهدت نموًا ملحوظًا بعد تحرير سعر الصرف في مارس 2024، حيث سجلت أكثر من 36 مليار دولار، وهو رقم غير مسبوق، مدعومًا بالإجراءات القانونية التي ألزمت بالتعامل عبر القنوات الرسمية، ما زاد من ثقة المصريين في النظام المصرفي.