زيادة أعداد السائحين 21%.. باسم حلقة: مصر تتصدّر الوجهات السياحية العالمية هذا العام |فيديو

كشف باسم حلقة، نقيب السياحيين، عن زيادة أعداد السائحين القادمين إلى مصر بنسبة 21% خلال الفترة الحالية مقارنة بالعام الماضي، مرجعًا ذلك إلى الظروف الجيوسياسية في المنطقة التي دفعت العديد من الدول إلى تحويل رحلاتها نحو مصر باعتبارها وجهة آمنة.

واسترسل قائلًا: ذلك بالإضافة إلى الأسعار التنافسية، والتطور الكبير في البنية التحتية، وزيادة الطاقة الفندقية.

وأوضح خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر تستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030، بما يحقق نحو 30 مليار دولار من العائدات.

وأكد على أن افتتاح المتحف المصري الكبير في نوفمبر المقبل سيكون حدثًا عالميًا يعزز حركة السياحة بشكل كبير، ويسهم في بلوغ مستهدفات العام الجاري التي تصل إلى 18 مليار دولار.