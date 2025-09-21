قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظة الإسكندرية تشارك باليوم العالمي لتنظيف الشواطئ

أحمد بسيوني

نظّم جهاز شئون البيئة لفرع غرب الدلتا بالتنسيق مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، صباح اليوم، حملة مكبرة لتنظيف عدد من شواطئ المحافظة، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لتنظيف الشواطئ، وتحت رعاية الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية.

وشهدت الحملة مشاركة أكثر من 60 متطوعًا من نادي روتاري إنتراكت ومؤسسة شباب بيحب مصر، حيث تركزت الجهود على شاطئ ذوي الهمم وشاطئ ستانلي، لإزالة المخلفات البلاستيكية والصلبة التي تُهدد الحياة البحرية وتؤثر سلبًا على النظم البيئية الساحلية.

ويأتي تنظيم هذه الفعالية الدولية في الإسكندرية تماشيًا مع المبادرة العالمية التي أطلقتها الأمم المتحدة، والتي تحتفل بها دول العالم سنويًا، في موعد محدد ثالث سبت من شهر سبتمبر كل عام، من خلال أنشطة تهدف إلى تنظيف السواحل والبحار، وزيادة الوعي البيئي بأهمية الحد من التلوث، خاصة التلوث البلاستيكي.

وأكد محافظ الإسكندرية أن هذه الجهود تعكس حرص الدولة على تعزيز المشاركة المجتمعية في حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، مشددًا على استمرار الحملات التوعوية والبيئية بمختلف أنحاء المحافظة. كما أضاف سيادته أن المحافظة ستطلق خلال شهر سبتمبر الجاري عددًا من الحملات لتنظيف الشواطئ، لضمان استمرارية هذه الجهود وتحقيق أثر ملموس في تحسين البيئة الساحلية.

