أخبار التوك شو| أحمد موسى يرد على نتنياهو بسبب قوات الجيش بسيناء: مش بناخد إذن حد.. ووزير السياحة يكشف كارثة عن سرقة الأسورة

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

مفيش كاميرات .. وزير السياحة يكشف كارثة عن سرقة الأسورة

قال شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إن واقعة سرقة الأسورة الذهبية تصرف دنىء وسلوك سيىء، ويجب توقيع عقوبة على المتورط.

تزامنا مع بدء الدراسة.. التعليم: مراجعة شاملة لصيانة المدارس

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن العام الدراسي الجديد انطلق اليوم في عدد من المحافظات، على أن يبدأ غدًا في باقي المحافظات بما في ذلك القاهرة والجيزة، موضحًا أن الأسبوع الأول يشهد دخولًا تدريجيًا للطلاب مع إعادة تنظيم المقاعد والفصول لضمان بداية هادئة ومنضبطة.

توضيح عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن أمس واليوم شهدت بعض المحافظات الساحلية تساقط أمطار متفاوتة الشدة بين الخفيفة والمتوسطة، مثل مطروح والعلمين والإسكندرية، مع امتداد لكميات أقل من الأمطار في مناطق من شمال الوجه البحري.

عمرو أديب : كراهية إسرائيل انعكاس لتصاعد المشاهد الإنسانية في الساحة

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن الاخبار نوعين أخبار حقيقية، وأخرى بالتمني أو الرغبة في حدوثها، ما قد يؤدي إلى تضخيم مخاوف غير واقعية أو خلق اجتهادات إعلامية لا تعكس الوقائع، وهذا ما يحدث في وضع مصر من القضية الفلسطينية.

أحمد موسى يرد على نتنياهو بسبب قوات الجيش بسيناء: بنأمن حدودنا ومش بناخد إذن حد

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن نتنياهو طلب من ترامب الضغط على مصر لوقف التعزيزات العسكرية المصرية في سيناء .

أستاذ علاقات دولية: قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة تُتخذ بالأغلبية

قال الدكتور بهجت قرني، أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الأمريكية في القاهرة، إن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة تُتخذ بالأغلبية، ما يجعل صوت الولايات المتحدة مساويًا لبقية الدول، بخلاف مجلس الأمن الذي تُعد قراراته ملزمة دوليًا.

بعد سرقة أسورة ذهبية.. مفاجأة مدوية: معمل الترميم بالمتحف المصري مفيهوش كاميرا مراقبة

كشف الدكتور محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، على واقعة سرقة أسورة ذهبية من المتحف المصري وبيعها وتسييحها.

أكسيوس: اجتماع مرتقب في نيويورك بين ويتكوف ووزير خارجية قطر

كشف موقع أكسيوس نقلا عن مصدر بأن هناك اجتماع مرتقب في نيويورك بين ويتكوف ورئيس الوزراء وزير خارجية قطر.

أحمد موسى: رئيس الوزراء يترأس وفد مصر في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن رئيس الوزراء يترأس وفد مصر في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة .

آثار الأقصر: ملك إسبانيا انبهر بالأحجار .. وزيارته أكبر دعاية للسياحة المصرية

علق عبد الغفار وجدي مدير عام آثار الأقصر، على زيارة ملك إسبانيا إلى مصر وجولة ملك إسبانيا في الاهرامات والأقصر.