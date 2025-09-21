قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لجنة الحكام: طاقم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا قدّم أداءً جيدًا رغم الأخطاء
قطر تطلب اعتذارًا إسرائيليًا لاستئناف جهود الوساطة في غزة
رائحة كريهة تكشف وفاة موظف بالمعاش داخل شقته بدمنهور بعد أيام من وفاته
أستاذ علوم سياسية: الاعترافات الدولية بفلسطين تعمق عُزلة الاحتلال وتمثل تصحيحاً لخطأ تاريخي
صندوق مكافحة الإدمان يتلقى شكاوى الاشتباه في تعاطي سائقي المدارس المخدرات
بعد اعتزاله .. «شيكابالا» يقود نادي G لإنجاز تاريخي في أول مواسمه كرئيس للنادي
مدرب إسباني: لقب قاري أو إنجاز مع مصر شرط تتويج محمد صلاح بالكرة الذهبية
طارق يحيى يكشف تفاصيل موقف زيزو وعاشور من المشاركة مع الأهلي
نجل ضحية بورسعيد يكشف: زوجها أجبرها على إيصالات أمانة وابتزاز قبل وفاتها المأساوية |تفاصيل
3 أيام حزينة بسوهاج .. مصرع 3 شباب وإصابة آخر في حادثي غرق سيارتين
4 مكملات غذائية تهدد صحة القلب دون أن نشعر
تعليق مؤثر من عيد أبو الحمد في أول ظهور بعد أزمته الصحية.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| أحمد موسى يرد على نتنياهو بسبب قوات الجيش بسيناء: مش بناخد إذن حد.. ووزير السياحة يكشف كارثة عن سرقة الأسورة

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمد البدوي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:
مفيش كاميرات .. وزير السياحة يكشف كارثة عن سرقة الأسورة
قال شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إن واقعة سرقة الأسورة الذهبية تصرف دنىء وسلوك سيىء، ويجب توقيع عقوبة على المتورط.

تزامنا مع بدء الدراسة.. التعليم: مراجعة شاملة لصيانة المدارس
قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن العام الدراسي الجديد انطلق اليوم في عدد من المحافظات، على أن يبدأ غدًا في باقي المحافظات بما في ذلك القاهرة والجيزة، موضحًا أن الأسبوع الأول يشهد دخولًا تدريجيًا للطلاب مع إعادة تنظيم المقاعد والفصول لضمان بداية هادئة ومنضبطة.

توضيح عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة
قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن أمس واليوم شهدت بعض المحافظات الساحلية تساقط أمطار متفاوتة الشدة بين الخفيفة والمتوسطة، مثل مطروح والعلمين والإسكندرية، مع امتداد لكميات أقل من الأمطار في مناطق من شمال الوجه البحري.

عمرو أديب : كراهية إسرائيل انعكاس لتصاعد المشاهد الإنسانية في الساحة
أكد الإعلامي عمرو أديب، أن الاخبار نوعين أخبار حقيقية، وأخرى بالتمني أو الرغبة في حدوثها، ما قد يؤدي إلى تضخيم مخاوف غير واقعية أو خلق اجتهادات إعلامية لا تعكس الوقائع، وهذا ما يحدث في وضع مصر  من القضية الفلسطينية.

أحمد موسى يرد على نتنياهو بسبب قوات الجيش بسيناء: بنأمن حدودنا ومش بناخد إذن حد
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن نتنياهو طلب من ترامب الضغط على مصر لوقف التعزيزات العسكرية المصرية في سيناء .

أستاذ علاقات دولية: قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة تُتخذ بالأغلبية
قال الدكتور بهجت قرني، أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الأمريكية في القاهرة، إن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة تُتخذ بالأغلبية، ما يجعل صوت الولايات المتحدة مساويًا لبقية الدول، بخلاف مجلس الأمن الذي تُعد قراراته ملزمة دوليًا.

بعد سرقة أسورة ذهبية.. مفاجأة مدوية: معمل الترميم بالمتحف المصري مفيهوش كاميرا مراقبة
كشف الدكتور محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، على واقعة سرقة أسورة ذهبية من المتحف المصري وبيعها وتسييحها.

أكسيوس: اجتماع مرتقب في نيويورك بين ويتكوف ووزير خارجية قطر
كشف موقع أكسيوس نقلا عن مصدر بأن هناك اجتماع مرتقب في نيويورك بين ويتكوف ورئيس الوزراء وزير خارجية قطر.

أحمد موسى: رئيس الوزراء يترأس وفد مصر في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة
 أكد الإعلامي أحمد موسى، أن  رئيس الوزراء يترأس وفد مصر في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة .

آثار الأقصر: ملك إسبانيا انبهر بالأحجار .. وزيارته أكبر دعاية للسياحة المصرية
علق عبد الغفار وجدي مدير عام آثار الأقصر، على زيارة ملك إسبانيا إلى مصر وجولة ملك إسبانيا في الاهرامات والأقصر.

السياحة وزير السياحة التعليم الأرصاد حالة الطقس إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتوفي

مصرع طالب جامعي في حادث تصادم بشبين القناطر

حسين الجوهري

قصة مؤثرة لشاب مصري توفى بعد ساعات من سفره للإمارات

الفضة

حكم لبس السلاسل الفضة للرجال .. دار الإفتاء تجيب

الملك عبدالله وبجواره فيصل بن الحسين

فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

مظاهرات في إسرائيل

يديعوت أحرونوت : قد تكون الليلة الأخيرة.. حشود تتظاهر بالقرب من مقر إقامة نتنياهو بالقدس

النائب مصطفى بكري

لو عبرتم حدودنا سنكون في تل أبيب.. يديعوت أحرونوت تستعرض حديث مصطفى بكري

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة

4 حالات يحق فيها للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر الأصلي

4 حالات يحق فيها للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر الأصلي

ترشيحاتنا

الأردن يترأس أول لقاء لمحافظي البنوك المركزية بالمنطقة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الأردن يترأس أول لقاء لمحافظي البنوك المركزية بالمنطقة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

هجوم سيبراني يعرقل العمليات في عدة مطارات أوروبية كبرى

هجوم سيبراني يعرقل العمليات في عدة مطارات أوروبية كبرى

ترامب

ترامب يوقف خطة إغلاق شركة الصلب الأمريكية أحد مصانعها باستخدام سلطة "السهم الذهبي"

بالصور

غدًا انطلاق مبادرة صحح مفاهيمك لمواجهة التطرف ودعم الهوية الوطنية بالمنيا

محافظ المنيا ووكيل وزارة الأوقاف
محافظ المنيا ووكيل وزارة الأوقاف
محافظ المنيا ووكيل وزارة الأوقاف

بلاش تنام كدا .. عادات غير متوقعة تمنع الحموضة

النوم على الجانب الايمن
النوم على الجانب الايمن
النوم على الجانب الايمن

كلية علوم الرياضة بنين بجامعة الزقازيق تنهي استعداداتها للعام الدراسي الجديد

كلية علوم الرياضة بالزقازيق
كلية علوم الرياضة بالزقازيق
كلية علوم الرياضة بالزقازيق

غنية بالفيتامينات والمعادن.. نصائح وزارة الصحة لتحضير وجبات مدرسية صحية للاطفال

نصائح لوجبات صحية ومتوازنة للأطفال في المدارس
نصائح لوجبات صحية ومتوازنة للأطفال في المدارس
نصائح لوجبات صحية ومتوازنة للأطفال في المدارس

فيديو

ايناس الدغيدي

إيناس الدغيدي تكشف سر نضارتها: هذه الحقن هي السبب

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

حسام حبيب يكشف الحقيقة: علاقته بشيرين وتفاصيل قضية المخدرات

أنغام

سيبتلي قلبي .. أنغام تطرح أحدث أغانيها بالتعاون مع تامر حسين

لقاء وزير الدفاع

الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

المزيد