بعد سرقة أسورة ذهبية.. مفاجأة مدوية: معمل الترميم بالمتحف المصري مفيهوش كاميرا مراقبة

كشف الدكتور محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، على واقعة سرقة أسورة ذهبية من المتحف المصري وبيعها وتسييحها.

وقال محمد إسماعيل في مداخلة هاتفية في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع على قناة " أون"، :" المتحف المصري بالتحرير به إجراءات معقدة في عمليات نقل الأثار من مكان لآخر ومنها محاضر فتح واختام معينة ".

وتابع محمد إسماعيل :" القطعة المسروقة كان يتم تجهيزها للسفر في معرض بروما أكتوبر المقبل ".

وأكمل محمد إسماعيل :" القطع التي تسافر في معارض تدخل معمل الترميم ويتم اتخاذ إجراءات مسبقة قبل السفر ".

ولفت محمد إسماعيل :" من سرقت القطعة الأثرية كانت موظفة لها الحق في دخول المعمل لأنها مرممة أثار"، مضيفا:" لا توجد كاميرات مراقبة داخل معمل الترميم ".

وتابع محمد إسماعيل :" كل غرف العرض للمتحف المصري بها كاميرات".

