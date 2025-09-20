أكسيوس: اجتماع مرتقب في نيويورك بين ويتكوف ووزير خارجية قطر

كشف موقع أكسيوس نقلا عن مصدر بأن هناك اجتماع مرتقب في نيويورك بين ويتكوف ورئيس الوزراء وزير خارجية قطر.

إنهاء الأزمة بين الدوحة وتل أبيب

ووفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”؛ فإن ويتكوف ورئيس الوزراء وزير خارجية قطر يناقشان إنهاء الأزمة بين الدوحة وتل أبيب واستئناف مفاوضات غزة.

العدوان الإسرائيلي

من جانب آخر؛ قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن معاناة النزوح القسري لأبناء الشعب الفلسطيني ما زالت مستمرة على مدار العامين الأخيرين من العدوان الإسرائيلي، لكنها هذه المرة أشد قسوة وأثقل وطأة على المواطنين.

وأوضح أن الانتقال من مدينة غزة إلى وسط وجنوب القطاع تحوّل إلى رحلة معقدة ومكلفة، خاصة في ظل القصف العنيف الذي تستخدم فيه قوات الاحتلال العربات المتفجرة وقذائف الدبابات والصواريخ الجوية لدفع الأهالي للنزوح قسراً عن مناطقهم.