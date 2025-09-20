تزامنا مع بدء الدراسة.. التعليم: مراجعة شاملة لصيانة المدارس

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن العام الدراسي الجديد انطلق اليوم في عدد من المحافظات، على أن يبدأ غدًا في باقي المحافظات بما في ذلك القاهرة والجيزة، موضحًا أن الأسبوع الأول يشهد دخولًا تدريجيًا للطلاب مع إعادة تنظيم المقاعد والفصول لضمان بداية هادئة ومنضبطة.



وأضاف زلطة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد وآية عبدالرحمن ببرنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن الوزارة استعدت مبكرًا لانطلاق العام الجديد بتوجيهات من الوزير محمد عبداللطيف، حيث عقد سلسلة اجتماعات ولقاءات مع نحو 8 آلاف مدير مدرسة على مستوى الجمهورية لمناقشة التحديات السابقة ووضع خطط لمعالجتها.

أعمال الصيانة والتجديد والدهانات

وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن الاستعدادات شملت أيضًا اجتماعات مكثفة مع هيئة الأبنية التعليمية ومديري المديريات والإدارات التعليمية، لضمان الانتهاء من أعمال الصيانة والتجديد والدهانات والتشجير وتجهيز المرافق بالكامل قبل استقبال الطلاب، مؤكدًا أن الوزارة تهدف إلى انطلاقة تعليمية متميزة تعكس الجاهزية.