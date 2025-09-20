قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل القبض على المتهم بدهس طالبة أمام جامعة 6 أكتوبر
مفاجأة مدوية.. كولر يؤخر تعاقد الأهلي مع المدرب الجديد| تفاصيل مثيرة
وكيله ضرب كرسي في الكلوب| إمام عاشور في ورطة.. والأهلي شايل سيفه
الأهلي يقترب خطوة جديدة من التعاقد مع فيشر.. تفاصيل
وزير الداخلية الإيطالي: إسرائيل تجاوزت كل حدود المنطق والإنسانية
قلق في ريال مدريد بشأن تجديد عقد جونيور رغم تخفيض مطالبه المالية
وزارة الطيران: رحلات الشركات المصرية لم تتأثر بالهجوم السيبراني على موانئ أوروبا
النصر يقسو على الرياض بخماسية ويتصدر الدوري السعودي
الخارجية الفلسطينية: الاعتراف البريطاني بدولتنا سيكون خطوة شجاعة
للعمالة غير المنتظمة.. كيف تؤمن على نفسك وتستحق المعاش بالقانون؟
مفيش كاميرات .. وزير السياحة يكشف كارثة عن سرقة الأسورة
ترامب يعلن تنفيذ "الضربة الرابعة" ضد سفينة قبالة فنزويلا بزعم تهريب مخدرات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

تزامنا مع بدء الدراسة.. التعليم: مراجعة شاملة لصيانة المدارس

شادي زلطة
شادي زلطة
محمد البدوي

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن العام الدراسي الجديد انطلق اليوم في عدد من المحافظات، على أن يبدأ غدًا في باقي المحافظات بما في ذلك القاهرة والجيزة، موضحًا أن الأسبوع الأول يشهد دخولًا تدريجيًا للطلاب مع إعادة تنظيم المقاعد والفصول لضمان بداية هادئة ومنضبطة.


وأضاف زلطة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد وآية عبدالرحمن ببرنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن الوزارة استعدت مبكرًا لانطلاق العام الجديد بتوجيهات من الوزير محمد عبداللطيف، حيث عقد سلسلة اجتماعات ولقاءات مع نحو 8 آلاف مدير مدرسة على مستوى الجمهورية لمناقشة التحديات السابقة ووضع خطط لمعالجتها.

أعمال الصيانة والتجديد والدهانات

وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن الاستعدادات شملت أيضًا اجتماعات مكثفة مع هيئة الأبنية التعليمية ومديري المديريات والإدارات التعليمية، لضمان الانتهاء من أعمال الصيانة والتجديد والدهانات والتشجير وتجهيز المرافق بالكامل قبل استقبال الطلاب، مؤكدًا أن الوزارة تهدف إلى انطلاقة تعليمية متميزة تعكس الجاهزية.

شادي زلطة التعليم العام الدراسي الجديد التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

المتوفي

مصرع طالب جامعي في حادث تصادم بشبين القناطر

حسين الجوهري

قصة مؤثرة لشاب مصري توفى بعد ساعات من سفره للإمارات

الفضة

حكم لبس السلاسل الفضة للرجال .. دار الإفتاء تجيب

الملك عبدالله وبجواره فيصل بن الحسين

فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

النائب مصطفى بكري

لو عبرتم حدودنا سنكون في تل أبيب.. يديعوت أحرونوت تستعرض حديث مصطفى بكري

مظاهرات في إسرائيل

يديعوت أحرونوت : قد تكون الليلة الأخيرة.. حشود تتظاهر بالقرب من مقر إقامة نتنياهو بالقدس

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة

4 حالات يحق فيها للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر الأصلي

4 حالات يحق فيها للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر الأصلي

الدكتور أحمد فؤاد هنو

وزير الثقافة: المسرح لغة عالمية قادرة على تجاوز الحدود

القاهرة السيمفوني

جمهور الأوبرا يستمع إلى قصص هوليود بموسيقى السيمفونى في المسرح الكبير

اسراء عبد الفتاح ووالدها

حضن واحد بس..إسراء عبدالفتاح تعبر عن افتقادها لوالدها

كلية علوم الرياضة بنين بجامعة الزقازيق تنهي استعداداتها للعام الدراسي الجديد

غنية بالفيتامينات والمعادن.. نصائح وزارة الصحة لتحضير وجبات مدرسية صحية للاطفال

تعليم الشرقية تنهي استعدادات استقبال 2 مليون طالب بالعام الدراسي الجديد

جمال شعبان ناعيًا طبيب الأطفال محمد إسماعيل.. ما أشهر أسباب الإصابة بالسكتة القلبية؟

أنغام

سيبتلي قلبي .. أنغام تطرح أحدث أغانيها بالتعاون مع تامر حسين

لقاء وزير الدفاع

الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

