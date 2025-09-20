قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس سنغافورة : مصر لديها إمكانات واعدة وهذا هو الوقت المناسب لدعم التعاون الاقتصادي بين البلدين
مش فاهمين نهائي .. تعبير غير متوقع من طليقة أحمد مكي بعد الانفصال
تضامن الأقصر تُوزع 250 حقيبة مدرسية و13 ماكينة خياطة للسيدات المعيلات
مظاهرة حاشدة وسط فيينا لدعم القضية الفلسطينية ورفض تهجير سكان قطاع غزة
آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم 20-9-2025
الاحتلال الإسرائيلي يفرض إجراءات مشددة بمحيط نابلس وإصابة شاب جنوب الخليل
دار الإفتاء تستطلع غدا الأحد رؤية هلال ربيع الآخر لعام 1447 هـ
نجم الأهلي يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري القطري
مانشستر يونايتد يفوز على تشيلسي بثنائية في الدوري الإنجليزي
مئات المتظاهرين يقتحمون مبني يقام به حفل لنخب حزب الليكود وأعضاء الكنيست
وزير البترول يتفقد موقع إنتاج الغاز لشركة شمال سيناء بالبحر المتوسط
استشهاد 11 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على مربع سكني جنوب مدينة غزة
رئيس جامعة عين شمس: نلتزم بتوفير بيئة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز الأكاديمي والأنشطة الطلابية

أ ش أ

أكد رئيس جامعة عين شمس الدكتور محمد ضياء زين العابدين، التزام الجامعة بتوفير بيئة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز الأكاديمي والأنشطة الطلابية، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى بشكل دائم لتطوير برامجها التعليمية لتلبية متطلبات سوق العمل المتغيرة.
جاء ذلك خلال مراسم الاحتفال، ورفع وتحية العلم إيذانًا بانطلاق العام الجامعي الجديد 2025-2026، التي شهدها رئيس الجامعة اليوم /السبت/ بحضور قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس. 
وأوضح رئيس الجامعة - في كلمته خلال احتفال اليوم - أن الأنشطة الطلابية تمثل جزءًا لا يتجزأ من العملية التعليمية، حيث تسهم في بناء الشخصية وصقل المهارات القيادية لدى الطلاب وتنمية شخصياتهم، لافتا إلى أن الجامعة تدعم بشكل كامل الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال مبادرات وبرامج متخصصة لدمجهم وتسهيل مسيرتهم الأكاديمية، كما هنأ الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، متمنيا للجميع عاما دراسيا مليئ بالإنجازات والنجاحات والتفوق.
جاء مهرجان استقبال العام الجامعي من تنظيم وتنسيق قطاع التعليم والطلاب وأسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة بجميع لجانه (اجتماعي - ثقافي - فني - جوالة - أسر - علمي - رياضي - صندوق التكافل الاجتماعي المركزي) وقدمت إدارة الأسر والاتحادات الطلابية تعريفا للطلاب بالأنشطة الطلابية التي يقوم بها اتحاد طلاب الجامعة وطلاب من أجل مصر وكيفية الاشتراك بها. 
كما شهد رئيس الجامعة حفل كورال أقيم ضمن فاعليات مهرجان الاستقبال، كما أجرى جولة في معرض الفنون التشكيلية والذي تضمن إقامة ورشة لتعليم الرسم وفن النحت للطلاب إلى جانب مجموعة من الفقرات الاستعراضية لمنتخب الجامعة للفنون الشعبية والاستعراضية.
وقامت إدارة الجوالة والخدمة العامة بإقامة ورش فنية تعليمية مختلفة لجميع طلاب الجامعة، كذلك إقامة معرض فني من إنتاج لجنة الجوالة إلى جانب تقديم فقرات سمر وألعاب ترفيهية كشفية وعمل مسابقات لأنشطة الجوالة إلى تدريب الطلبة ذوي الهمم على الحرف اليدوية. 
وتفقد رئيس الجامعة، جناح مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة والذي يقدم عددا من الخدمات للطلاب ذوي الهمم، وتم توضيح الإجراءات الإدارية والآليات الواجبة الاتباع للحصول على خدمات الطلاب ذوي الهمم داخل الجامعة، مع توزيع عدد من الفلايرات عن تلك الخدمات وإجراءاتها، الأمر الذي من شأنه التيسير على الطلاب ذوي الهمم من أبناء الجامعة؛ للحصول على حقوقهم وخدماتهم داخل الجامعة مما يسهم بسرعة دمجهم بالمجتمع الجامعي.
كما تفقد منطقة الجهات الخدمية وتضم صندوق تحيا مصر بمبادراته المتنوعة (دكان الفرحة ومبادرة بالهنا والشفا) كذلك جناح بنك مصر ووحدات التضامن الاجتماعي. وتم تخصيص جناح خاص لوحدة دعم المرأة ومناهضة العنف تستعرض من خلاله الوحدة الخدمات المقدمة من جانبها للطلاب والبرامج التوعوية التي تقدمها الوحدة لأبناء الجامعة. 
 

