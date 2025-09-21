تدفق قافلة مساعدات زاد العزة من مصر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

كشف زياد قاسم، مراسل القاهرة الإخبارية من معبر رفح المصري، عن انطلاق الفوج الثالث من سلسلة قوافل «زاد العزة» من مصر إلى قطاع غزة، اليوم، حيث تضم القافلة آلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية والغذائية، مشيرا إلى أن القافلة تتضمن أجولة الدقيق، والأرز، والمكرونة، والمعلبات الغذائية الجافة، بالإضافة إلى السلال الغذائية المختلفة، إلى جانب مئات الأطنان من المستلزمات الطبية والأدوية ومستلزمات الإيواء.

وأضاف المراسل أن الشاحنات تواصل تدفقها من الساحة الأمامية لمعبر رفح البري من الجانب المصري صوب منفذ كرم أبو سالم، الذي أصبح المنفذ الوحيد المخصص لإنفاذ المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية بعد إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي معبري الليمبي بين الأردن والأراضي المحتلة.

عربات المساعدات تخضع للتدقيق من قوات الاحتلال

وأوضح «زياد» أن هذه الشاحنات بدأت بالتدفق منذ الساعات الأولى لصباح اليوم عبر الفوج الأول والثاني والثالث، مؤكداً عدم وجود أي عراقيل حتى هذه اللحظة من قبل قوات الاحتلال في عملية التدقيق على منفذ كرم أبو سالم.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية، إلى أن إحدى الشاحنات التي تعبر الآن تحمل أجولة الدقيق، تليها شاحنة أخرى تحمل آلاف السلال الغذائية التي دفع بها الهلال الأحمر المصري، مؤكداً أن المساعدات تشمل مواد الإيواء خاصة مع أوامر النزوح التي تصدرها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لسكان قطاع غزة، عقب تدمير الأبراج من قبل الاحتلال.