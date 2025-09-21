قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الشؤون النيابية: مصر بلد منحاز للسلام وتراه حجر الأساس للاستقرار والتنمية المستدامة
خلع ملابسه ولوح بسلاح أبيض.. عاطل يتشاجر مع أشقائه بشبرا الخيمة
كيف أثرت زيارات ملوك ورؤساء الدول العالمية على السياحة المصرية؟.. تفاصيل
الأزهر يقدم نصيحة للطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد 2025: ضع هدفك عاليًا واسعَ إليه بطمأنينة
جيش الاحتلال يستخدم ناقلات جند وروبوتات مفخخة لتفجير مئات المنازل في غزة
أسعار الدولار تواصل التحرك أمام الجنيه في البنوك
الكرة الذهبية 2025.. صراع الأرقام والألقاب بين ديمبيلي وصلاح
توزيع حقائب وأدوات مدرسية لغير القادرين في 12 قرية بكفر الشيخ
تدفق قافلة مساعدات زاد العزة من مصر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح
خالد طلعت: أرقام بن شرقي مع الزمالك تتفوق بوضوح على مسيرته مع الأهلي
بالعمة والقفطان .. انتظام الدراسة بالمعاهد الأزهرية بالقليوبية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تدفق قافلة مساعدات زاد العزة من مصر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

إسراء صبري

كشف زياد قاسم، مراسل القاهرة الإخبارية من معبر رفح المصري، عن انطلاق الفوج الثالث من سلسلة قوافل «زاد العزة» من مصر إلى قطاع غزة، اليوم، حيث تضم القافلة آلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية والغذائية، مشيرا إلى أن القافلة تتضمن أجولة الدقيق، والأرز، والمكرونة، والمعلبات الغذائية الجافة، بالإضافة إلى السلال الغذائية المختلفة، إلى جانب مئات الأطنان من المستلزمات الطبية والأدوية ومستلزمات الإيواء.

وأضاف المراسل أن الشاحنات تواصل تدفقها من الساحة الأمامية لمعبر رفح البري من الجانب المصري صوب منفذ كرم أبو سالم، الذي أصبح المنفذ الوحيد المخصص لإنفاذ المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية بعد إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي معبري الليمبي بين الأردن والأراضي المحتلة.

عربات المساعدات تخضع للتدقيق من قوات الاحتلال

وأوضح «زياد» أن هذه الشاحنات بدأت بالتدفق منذ الساعات الأولى لصباح اليوم عبر الفوج الأول والثاني والثالث، مؤكداً عدم وجود أي عراقيل حتى هذه اللحظة من قبل قوات الاحتلال في عملية التدقيق على منفذ كرم أبو سالم.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية، إلى أن إحدى الشاحنات التي تعبر الآن تحمل أجولة الدقيق، تليها شاحنة أخرى تحمل آلاف السلال الغذائية التي دفع بها الهلال الأحمر المصري، مؤكداً أن المساعدات تشمل مواد الإيواء خاصة مع أوامر النزوح التي تصدرها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لسكان قطاع غزة، عقب تدمير الأبراج من قبل الاحتلال.

خلال اللقاء
صورة من اللقاء
طريقة عمل تدميس الفول فى البيت.
مي كمال الدين طليقة أحمد مكي
