مع بدء العام الجامعي الجديد.. نائب رئيس جامعة الأزهر يشارك الطلاب مراسم تحية العلم

شهد الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي اليوم حفل استقبال الطلاب القدامى والجدد بالعام الجامعي الجديد 2025/ 2026 م الذي نظمته إدارة رعاية الشباب بالتنسيق مع مديري رعاية الشباب بكليات الفرع بأسيوط؛ لاستقبال الطلاب القدامى والجدد وتحية العلم بفرع الجامعة للوجه القبلي وذلك أمام مبنى كلية العلوم.

بدأ الاحتفال الذي قدمه الدكتور الدوشي مهدي منسق الأنشطة الطلابية والفاعليات بفرع الجامعة للوجه القبلي بتلاوة عطرة لآيات الذكر الحكيم من الطالب محمد كرم بكلية العلوم، ثم رفع وتأدية تحية العلم وعزف النشيد الوطني، تأكيدًا على روح الانتماء والاعتزاز بالوطن ورموزه، والتأكيد على قيمة الانضباط، وتقوية العلاقة بين الطلاب والأساتذة، من خلال المشاركة فى تلك الفاعليات، جاء ذلك بحضور عمداء ووكلاء كليات فرع الجامعة للوجه القبلي و حسام مهران الأمين العام المساعد لفرع الجامعة و أعضاء المكتب الفني بمكتب نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي و إدارة رعاية الشباب بالفرع وعدد من مديري الإدارات بمختلف قطاعات فرع الجامعة.

كما تخلل الحفل فقرة ابتهالات دينية قدمها الطالب أحمد قناوي بكلية الشريعة والقانون بأسيوط.

وفى كلمته رحب نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي بالطلاب والطالبات، ناقلا لهم تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب و الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، ومقدما التهنئة بمولد النبي صلى الله عليه وسلم و قرب الاحتفال بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة وبداية العام الجامعي لقيادات الدولة وقيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب والطالبات الجدد والقدامى، مثمنا مشاركة الجميع فى تلك الفاعلية الوطنية.



وأوصى نائب رئيس جامعة الأزهر الطلاب والطالبات بالاجتهاد و الصبر فى تحصيل العلوم ومداومة حضور المحاضرات بانتظام، مؤكدا على أهمية هذه المرحلة فى حياتهم العلمية والعملية، كما دعاهم إلى الإشتراك فى الأنشطة الطلابية لصقل شخصياتهم بالمهارات والإبداع والابتكار، داعيا المولى عز وجل دوام التوفيق والنجاح لجميع طلاب وطالبات جامعة الأزهر وان يجعله عام خير وبركة على مصر وأزهرنا، فيه اليسر والسهولة للجميع.

وأشار إلى أن مصر مهد الحضارات، ومنبع التاريخ، و التى ذكرت فى القرآن تصريحا وتلميحا، لن تتحقق نهضتها إلا بتحصيل العلم و الاجتهاد نحو تحقيق التنمية التي ترنو إليها مصرنا العزيزة، مشيرًا إلى أن الشباب هم أمل المستقبل وبهم ينهض الوطن.

وبعث وكافة عمداء الفرع والعاملين والطلاب برقية دعم وتأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لمواقفه وقيادته البلاد بحكمة واتزان فى ظل الأحداث المضطربة التي تشهدها المنطقة فى الوقت الحالي، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه.

وفى الختام وجه نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي جزيل الشكر والامتنان لرعاية الشباب بالأمانة العامة المساعدة والكليات برئاسة محمد حسين، على حسن التنظيم والمظهر المشرف للطلاب والطالبات.