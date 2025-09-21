قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلع ملابسه ولوح بسلاح أبيض.. عاطل يتشاجر مع أشقائه بشبرا الخيمة
كيف أثرت زيارات ملوك ورؤساء الدول العالمية على السياحة المصرية؟.. تفاصيل
الأزهر يقدم نصيحة للطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد 2025: ضع هدفك عاليًا واسعَ إليه بطمأنينة
جيش الاحتلال يستخدم ناقلات جند وروبوتات مفخخة لتفجير مئات المنازل في غزة
أسعار الدولار تواصل التحرك أمام الجنيه في البنوك
الكرة الذهبية 2025.. صراع الأرقام والألقاب بين ديمبيلي وصلاح
توزيع حقائب وأدوات مدرسية لغير القادرين في 12 قرية بكفر الشيخ
تدفق قافلة مساعدات زاد العزة من مصر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح
خالد طلعت: أرقام بن شرقي مع الزمالك تتفوق بوضوح على مسيرته مع الأهلي
بالعمة والقفطان .. انتظام الدراسة بالمعاهد الأزهرية بالقليوبية
30 صورة ترصد أجواء بدء الدراسة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مع بدء العام الجامعي الجديد.. نائب رئيس جامعة الأزهر يشارك الطلاب مراسم تحية العلم

مع بدء العام الجامعي الجديد.. نائب رئيس جامعة الأزهر يشارك الطلاب مراسم تحية العلم
مع بدء العام الجامعي الجديد.. نائب رئيس جامعة الأزهر يشارك الطلاب مراسم تحية العلم
إيهاب عمر

شهد الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي اليوم حفل استقبال الطلاب القدامى والجدد بالعام الجامعي الجديد 2025/ 2026 م الذي نظمته إدارة رعاية الشباب بالتنسيق مع مديري رعاية الشباب بكليات الفرع بأسيوط؛ لاستقبال الطلاب القدامى والجدد وتحية العلم بفرع الجامعة للوجه القبلي وذلك أمام مبنى كلية العلوم.

بدأ الاحتفال الذي قدمه الدكتور الدوشي مهدي منسق الأنشطة الطلابية والفاعليات بفرع الجامعة للوجه القبلي بتلاوة عطرة لآيات الذكر الحكيم من الطالب محمد كرم بكلية العلوم، ثم رفع وتأدية تحية العلم وعزف النشيد الوطني، تأكيدًا على روح الانتماء والاعتزاز بالوطن ورموزه، والتأكيد على قيمة الانضباط، وتقوية العلاقة بين الطلاب والأساتذة، من خلال المشاركة فى تلك الفاعليات، جاء ذلك بحضور  عمداء ووكلاء كليات فرع الجامعة للوجه القبلي و حسام مهران  الأمين العام المساعد لفرع الجامعة و أعضاء المكتب الفني بمكتب نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي و إدارة رعاية الشباب بالفرع وعدد من مديري  الإدارات بمختلف قطاعات فرع الجامعة.

كما تخلل الحفل فقرة ابتهالات دينية قدمها الطالب أحمد قناوي بكلية الشريعة والقانون بأسيوط.

وفى كلمته رحب نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي بالطلاب والطالبات، ناقلا لهم تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب و الدكتور  سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، ومقدما التهنئة بمولد النبي صلى الله عليه وسلم و قرب الاحتفال بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة وبداية العام الجامعي لقيادات الدولة وقيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب والطالبات الجدد والقدامى، مثمنا مشاركة الجميع فى تلك الفاعلية الوطنية.


وأوصى نائب رئيس جامعة الأزهر الطلاب  والطالبات بالاجتهاد و الصبر فى تحصيل العلوم ومداومة حضور المحاضرات بانتظام، مؤكدا على أهمية هذه المرحلة فى حياتهم العلمية والعملية، كما دعاهم إلى الإشتراك فى الأنشطة الطلابية لصقل شخصياتهم بالمهارات والإبداع والابتكار، داعيا المولى عز وجل دوام التوفيق والنجاح لجميع طلاب وطالبات جامعة الأزهر وان يجعله عام خير وبركة على مصر وأزهرنا، فيه اليسر والسهولة للجميع.

وأشار إلى أن مصر مهد الحضارات، ومنبع التاريخ، و التى ذكرت فى القرآن تصريحا وتلميحا، لن تتحقق نهضتها إلا بتحصيل العلم و الاجتهاد نحو تحقيق التنمية التي ترنو إليها مصرنا العزيزة، مشيرًا إلى أن الشباب هم أمل المستقبل وبهم ينهض الوطن.

وبعث وكافة عمداء الفرع والعاملين والطلاب برقية دعم وتأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لمواقفه وقيادته البلاد بحكمة واتزان  فى ظل الأحداث المضطربة التي تشهدها المنطقة فى الوقت الحالي، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه.

وفى الختام وجه نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي جزيل الشكر والامتنان لرعاية الشباب بالأمانة العامة المساعدة والكليات برئاسة محمد حسين، على حسن التنظيم والمظهر المشرف للطلاب والطالبات.

رئيس جامعة الأزهر نائب رئيس جامعة الأزهر العام الجامعي الجديد نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي فرع الجامعة أسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فراخ وبيض

بكام النهارده؟.. مفاجأة كبرى في أسعار الفراخ والبيض

يانيك فيريرا

«فيريرا» يُجهّز مفاجآت قبل مواجهة الزمالك والجونة.. واستعداد خاص لموقعة الأهلي

إمام عاشور

إمام عاشور يطالب الأهلي بمساواة زيزو .. و100 مليون في الموسم

شيكو بانزا يحذف صوره بقميص الزمالك وعبارة "لاعب في الزمالك" عبر انستجرام

أزمة جديدة في الزمالك| «شيكو بانزا» يحذف اسم النادي وصوره بقميص الفريق من حسابه على إنستجرام |تفاصيل

ضابطة سابقة أمريكية

ضابطة سابقة بالجيش الأمريكي تفضح خيانة «ترامب» لقطر وتلاعب إسرائيل بواشنطن

أوبن أيه آي

بعد حادثة مأساوية .. قيود جديدة في «ChatGPT» | تعرّف عليها

الطبيب أبو سليمة

مأساة .. مدير مستشفى غزة يستقبل جثامين أفراد عائلته أثناء تأدية عمله

ترامب

ترامب يدّعي مُجددًا استحقاقه لجائزة نوبل للسلام .. وينتقد روسيا: «بوتين خيّب ظني»

ترشيحاتنا

وسام ابو علي

عبد الباسط : وسام أبو علي بدأ التأقلم مع كولومبوس الأمريكي بعد انتقاله من الأهلي

شوبير

شوبير يكشف عن دور سيد عبد الحفيظ في انتخابات الأهلي المقبلة

الغندور

خالد الغندور: الزمالك يواجه أزمة كبيرة | تفاصيل

بالصور

قيادات جامعة قناة السويس تشارك طلاب كلية علوم الرياضة مراسم تحية العلم

خلال اللقاء
خلال اللقاء
خلال اللقاء

سايلو فودز للصناعات الغذائية تنظم ورشة عمل حول استراتيجيات الاستدامة والحوكمة لتعزيز الصادرات

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

طريقة تدميس الفول فى البيت

طريقة عمل تدميس الفول فى البيت.
طريقة عمل تدميس الفول فى البيت.
طريقة عمل تدميس الفول فى البيت.

محبتش غيره وساعدني فى حياتي.. 9 صور لـ طليقة أحمد مكى بعد الانفصال

مي كمال الدين طليقة أحمد مكي
مي كمال الدين طليقة أحمد مكي
مي كمال الدين طليقة أحمد مكي

فيديو

طليقة أحمد مكي

محبتش حد في حياتي غيره.. طليقة أحمد مكي تحسم جدل عودتهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

المزيد