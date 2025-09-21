قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الشؤون النيابية: مصر بلد منحاز للسلام وتراه حجر الأساس للاستقرار والتنمية المستدامة
خلع ملابسه ولوح بسلاح أبيض.. عاطل يتشاجر مع أشقائه بشبرا الخيمة
كيف أثرت زيارات ملوك ورؤساء الدول العالمية على السياحة المصرية؟.. تفاصيل
الأزهر يقدم نصيحة للطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد 2025: ضع هدفك عاليًا واسعَ إليه بطمأنينة
جيش الاحتلال يستخدم ناقلات جند وروبوتات مفخخة لتفجير مئات المنازل في غزة
أسعار الدولار تواصل التحرك أمام الجنيه في البنوك
الكرة الذهبية 2025.. صراع الأرقام والألقاب بين ديمبيلي وصلاح
توزيع حقائب وأدوات مدرسية لغير القادرين في 12 قرية بكفر الشيخ
تدفق قافلة مساعدات زاد العزة من مصر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح
خالد طلعت: أرقام بن شرقي مع الزمالك تتفوق بوضوح على مسيرته مع الأهلي
بالعمة والقفطان .. انتظام الدراسة بالمعاهد الأزهرية بالقليوبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ماستر كلاس بعنوان صناع الفيلم القصير في الإسكندرية بين التحديات والفرص

الناقد السينمائي سامي حلمي
الناقد السينمائي سامي حلمي
أحمد إبراهيم

أعلن مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي أمير أباظة، بالتعاون مع مركز چزويت الإسكندرية الثقافي، عن تنظيم ماستر كلاس بعنوان «صنّاع الفيلم القصير في الإسكندرية بين التحديات والفرص».

يُقام الماستر كلاس يوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 في جراج مركز چزويت الإسكندرية الثقافي، بمشاركة نخبة من السينمائيين والمتخصصين الذين يعرضون رؤاهم وخبراتهم حول واقع الفيلم القصير في المدينة والتحديات التي تواجه صُنّاعه وسبل تطويره وإيجاد فرص جديدة للانتشار.

يشارك في الماستر كلاس كل من وجيه اللقاني مبرمج وموزع أفلام ورائد أعمال سينمائي ومدير ثقافي أسس العديد من المبادرات والمشروعات الرائدة في مجال السينما المستقلة والفنية والمجتمعية في مصر والعالم العربي، ود. دينا عبد السلام صانعة أفلام وكاتبة وأستاذة الأدب الإنجليزي بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية، وأ. إسلام كمال صانع أفلام ومصمم إنتاج، وأ. سامح جمال صانع أفلام ومنتج فني وكاتب ومخرج.

ويدير الجلسة الباحث والناقد السينمائي أ. سامي حلمي ومدير التصوير السينمائي جوزيف كرم مدير مسابقتي الطلبة والمحترفين بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط.

يُختتم الماستر كلاس بحوار مفتوح مع صُنّاع الأفلام الشباب والجمهور بما يساهم في إثراء النقاش وتوسيع مساحة التفاعل والإبداع وتقديم تصورات عملية لدعم حركة الفيلم القصير في الإسكندرية.

ويأتي هذا النشاط في إطار حرص مهرجان الإسكندرية السينمائي على مدّ جسور التواصل مع المواهب الشابة والمهتمين بالفن السابع وتأكيد دوره كمنصة دائمة لتبادل الخبرات وتعزيز حضور السينما المستقلة والأفلام القصيرة في مصر والمنطقة. الدعوة عامة ومفتوحة لكل الراغبين في الحضور.

الإسكندرية مهرجان الإسكندرية مهرجان الإسكندرية السينمائي مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فراخ وبيض

بكام النهارده؟.. مفاجأة كبرى في أسعار الفراخ والبيض

يانيك فيريرا

«فيريرا» يُجهّز مفاجآت قبل مواجهة الزمالك والجونة.. واستعداد خاص لموقعة الأهلي

إمام عاشور

إمام عاشور يطالب الأهلي بمساواة زيزو .. و100 مليون في الموسم

شيكو بانزا يحذف صوره بقميص الزمالك وعبارة "لاعب في الزمالك" عبر انستجرام

أزمة جديدة في الزمالك| «شيكو بانزا» يحذف اسم النادي وصوره بقميص الفريق من حسابه على إنستجرام |تفاصيل

ضابطة سابقة أمريكية

ضابطة سابقة بالجيش الأمريكي تفضح خيانة «ترامب» لقطر وتلاعب إسرائيل بواشنطن

أوبن أيه آي

بعد حادثة مأساوية .. قيود جديدة في «ChatGPT» | تعرّف عليها

الطبيب أبو سليمة

مأساة .. مدير مستشفى غزة يستقبل جثامين أفراد عائلته أثناء تأدية عمله

ترامب

ترامب يدّعي مُجددًا استحقاقه لجائزة نوبل للسلام .. وينتقد روسيا: «بوتين خيّب ظني»

ترشيحاتنا

حملات تفتيشية

مع بدء العام الدراسي الجديد.. المحافظات تزيل الاشغالات والتعديات والمخالفات

الصلاة

فتاوى تشغل الأذهان.. حكم سماع الأغاني بدون موسيقى ولبس السلاسل الفضة للرجال.. وهذه أدلة فرضية الصلاة

الاعتراف بدولة فلسطين

أستاذ قانون دولي : الاعترافات بفلسطين تقوض النفوذ الإسرائيلي عالميا

بالصور

قيادات جامعة قناة السويس تشارك طلاب كلية علوم الرياضة مراسم تحية العلم

خلال اللقاء
خلال اللقاء
خلال اللقاء

سايلو فودز للصناعات الغذائية تنظم ورشة عمل حول استراتيجيات الاستدامة والحوكمة لتعزيز الصادرات

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

طريقة تدميس الفول فى البيت

طريقة عمل تدميس الفول فى البيت.
طريقة عمل تدميس الفول فى البيت.
طريقة عمل تدميس الفول فى البيت.

محبتش غيره وساعدني فى حياتي.. 9 صور لـ طليقة أحمد مكى بعد الانفصال

مي كمال الدين طليقة أحمد مكي
مي كمال الدين طليقة أحمد مكي
مي كمال الدين طليقة أحمد مكي

فيديو

طليقة أحمد مكي

محبتش حد في حياتي غيره.. طليقة أحمد مكي تحسم جدل عودتهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

المزيد