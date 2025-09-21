ماستر كلاس بعنوان صناع الفيلم القصير في الإسكندرية بين التحديات والفرص

أعلن مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي أمير أباظة، بالتعاون مع مركز چزويت الإسكندرية الثقافي، عن تنظيم ماستر كلاس بعنوان «صنّاع الفيلم القصير في الإسكندرية بين التحديات والفرص».

يُقام الماستر كلاس يوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 في جراج مركز چزويت الإسكندرية الثقافي، بمشاركة نخبة من السينمائيين والمتخصصين الذين يعرضون رؤاهم وخبراتهم حول واقع الفيلم القصير في المدينة والتحديات التي تواجه صُنّاعه وسبل تطويره وإيجاد فرص جديدة للانتشار.

يشارك في الماستر كلاس كل من وجيه اللقاني مبرمج وموزع أفلام ورائد أعمال سينمائي ومدير ثقافي أسس العديد من المبادرات والمشروعات الرائدة في مجال السينما المستقلة والفنية والمجتمعية في مصر والعالم العربي، ود. دينا عبد السلام صانعة أفلام وكاتبة وأستاذة الأدب الإنجليزي بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية، وأ. إسلام كمال صانع أفلام ومصمم إنتاج، وأ. سامح جمال صانع أفلام ومنتج فني وكاتب ومخرج.

ويدير الجلسة الباحث والناقد السينمائي أ. سامي حلمي ومدير التصوير السينمائي جوزيف كرم مدير مسابقتي الطلبة والمحترفين بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط.

يُختتم الماستر كلاس بحوار مفتوح مع صُنّاع الأفلام الشباب والجمهور بما يساهم في إثراء النقاش وتوسيع مساحة التفاعل والإبداع وتقديم تصورات عملية لدعم حركة الفيلم القصير في الإسكندرية.

ويأتي هذا النشاط في إطار حرص مهرجان الإسكندرية السينمائي على مدّ جسور التواصل مع المواهب الشابة والمهتمين بالفن السابع وتأكيد دوره كمنصة دائمة لتبادل الخبرات وتعزيز حضور السينما المستقلة والأفلام القصيرة في مصر والمنطقة. الدعوة عامة ومفتوحة لكل الراغبين في الحضور.