مراسل "إكسترا نيوز": معبر رفح شريان وحيد لإدخال المساعدات إلى غزة

أفاد عوض الغنام، مراسل "إكسترا نيوز" من معبر رفح، بتحديثات جديدة حول حركة دخول المساعدات إلى قطاع غزة، موضحا أن المعبر يعد اليوم نقطة محورية لدخول الدعم الإنساني بعد توقف المعابر الأخرى، وعلى الرغم من إعادة بعض الشاحنات فارغة أو محملة جزئيا، إلا أن المساعدات تواصل دخولها إلى القطاع المحاصر، مضيفا أنه رغم هذه الجهود، تبقى تحديات كبيرة في توصيل المساعدات إلى مستحقيها داخل غزة، لاسيما مع استمرار العمليات العسكرية التي تحول دون وصولها بشكل آمن.

وتحدث الغنام عن الوضع الميداني في غزة، مشيرا إلى استخدام القوات الإسرائيلية لآليات عسكرية ثقيلة مثل المجنزرات المفخخة في المناطق السكنية، ما يؤدي إلى تصاعد أعداد الشهداء والجرحى بشكل مرعب، موضحا أن هذا النوع من الهجمات، الذي وصفه بالزلازل الصغيرة، يساهم في زيادة معاناة السكان، الذين يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على المساعدات الأساسية. في المقابل، مشيرا إلى الوضع المأساوي في القطاع الصحي، الذي يعاني من نقص حاد في الإمكانيات وسط ارتفاع أعداد المصابين.

وأكد الغنام أن الأوضاع في غزة تتأثر أيضاً بتقلبات الطقس، حيث بدأت درجات الحرارة في الارتفاع مع اقتراب موسم الخريف والشتاء. وأوضح أن الكثير من سكان غزة يواجهون خطر قادم الشتاء دون استعدادات كافية، مشددا على الدور المصري البارز في الدعم الإنساني، خاصة مع إرسال نصف مليون طن من المساعدات عبر الهلال الأحمر المصري. كما أشار إلى أن تحركات مصر على الساحة الدولية، بما في ذلك تصريحات رئيس الوزراء المصري في نيويورك، تؤكد دعم مصر المستمر لفلسطين في مواجهة التحديات.