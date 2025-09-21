قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

الكرداني يحقق أول برونزية أفريقية وعربية مع أهلي طرابلس في مونديال السلة

الكرداني مع فريق أهلي طرابلس
الكرداني مع فريق أهلي طرابلس
محمد سمير

نجح فريق أهلي طرابلس الليبي لكرة السلة، بقيادة المدرب المصري المخضرم محمد الكرداني، في حصد الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة، والمقامة في سنغافورة خلال شهر سبتمبر الجاري.

جاء ذلك بعدما فريق أهلي طرابلس الليبي الفوز على فلامنجو البرازيلي بنتيجة 95/85، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ليحصل على الميدالية البرونزية والمركز الثالث في البطولة العالمية.

ويعد محمد الكرداني أول مدرب مصري وعربي وإفريقي يحصل على الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية لكرة السلة.

ويساعد محمد الكرداني، المدرب المصري أسامة السيد.

وتولى الكرداني، مهمة تدريب أهلي طرابلس الليبي قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية، في سنغافورة، وحقق نتائج مميزة منها المنافسة على الميدالية البرونزية في المونديال.

وكان الكرداني قد قاد منتخب مصر لكرة السلة في بطولة الأفروباسكت الأخيرة، وحقق ثلاثة انتصارات من أصل أربعة مواجهات، ليحقق مع منتخب مصر المركز السادس في البطولة.

أهلي طرابلس أهلي طرابلس الليبي أهلي طرابلس الليبي لكرة السلة محمد الكرداني كأس العالم للأندية لكرة السلة فلامنجو البرازيلي الميدالية البرونزية

