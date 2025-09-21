قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 65,283 بينهم 447 بسبب سوء التغذية
الرئيس الإيراني يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة
مجزرة اليمن.. إسرائيل ترتكب ثاني أدمى هجوم على الصحفيين في التاريخ الحديث
التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح
أربعة علماء من جامعة مدينة السادات بين أفضل 2% عالميا
سبت فراغ كبير.. الأباتشي يصعد ضد الأهلي قبل قمة الزمالك
تفكيك الفص.. مفاجآت جديدة في سرقة إسورة الملك من المتحف المصري
عيار 21 تجاوز الـ 4960 جنيها .. أسعار الذهب الآن بمنتصف التعاملات
الحب فى الإسلام.. علي جمعة يوضح معناه وأشكاله
كارثة غذائية تنجو منها أسرة كاملة.. تسمم 5 أطفال في طهطا بسوهاج
إشادة برلمانية بمؤتمر حل الدولتين.. نواب: محطة فارقة لإقرار السلام العادل.. وتجسيد لالتزام مصر الراسخ بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
التخطيط: توفير أكثر من 16 مليار دولار تمويل للقطاع الخاص وطرح السردية الاقتصادية للحوار
أخبار البلد

أمهات مصر: جولات وزير التعليم تعكس حرصه على انتظام الدراسة من أول يوم

عبير أحمد
عبير أحمد
ياسمين بدوي

أكدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، أن الجولات الميدانية التي يقوم بها الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في اليوم الأول لانطلاق العام الدراسي الجديد، تعكس حرص الوزارة على تحقيق الانضباط الكامل داخل المدارس وضمان انتظام الدراسة منذ اللحظة الأولى.

وأوضحت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم ، في بيان لها أن الوزير تفقد عدداً من المدارس في القاهرة والقليوبية، وراجع مخازن الكتب المدرسية للتأكد من توافرها وتسليمها للطلاب في المواعيد المحددة، إلى جانب متابعة كثافة الفصول واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أفضل استيعاب ممكن للطلاب، وهو ما يبعث برسالة طمأنة لأولياء الأمور حول جاهزية المدارس وكفاءة الاستعدادات.

وأشارت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم ، إلى أن لقاء الوزير بأولياء الأمور والطلاب والمعلمين يعكس حرص الوزارة على التواصل المباشر مع جميع أطراف العملية التعليمية، والاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم، بما يساهم في تحسين بيئة التعليم.

ولفتت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم ، إلى أن إشادة المعلمين بالمناهج الجديدة ومدى تبسيطها، مؤكدة أهمية توجيه الوزير للمعلمين بالتركيز على تنمية مهارات القراءة والكتابة والحساب منذ الصفوف الأولى، وشرح المناهج بصورة مبسطة تساعد الطلاب على استيعاب المفاهيم الأساسية وتحقيق أفضل معدلات التحصيل العلمي.

وأشادت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم ، بحضور الطلاب الكبير منذ اليوم الأول، ومشاركة الوزير في طابور الصباح وتحية العلم، وهو ما يرسخ قيم الانتماء والولاء ويحفّز الطلاب على الالتزام والانضباط.

وشدّدت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور على أن المتابعة المستمرة من الوزير لجاهزية المدارس وانتظام العملية التعليمية خطوة إيجابية تدعم نجاح العام الدراسي منذ بدايته، وتؤكد حرص الوزارة على توفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة لأبنائنا الطلاب.

