أمهات مصر: جولات وزير التعليم تعكس حرصه على انتظام الدراسة من أول يوم

أكدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، أن الجولات الميدانية التي يقوم بها الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في اليوم الأول لانطلاق العام الدراسي الجديد، تعكس حرص الوزارة على تحقيق الانضباط الكامل داخل المدارس وضمان انتظام الدراسة منذ اللحظة الأولى.

وأوضحت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم ، في بيان لها أن الوزير تفقد عدداً من المدارس في القاهرة والقليوبية، وراجع مخازن الكتب المدرسية للتأكد من توافرها وتسليمها للطلاب في المواعيد المحددة، إلى جانب متابعة كثافة الفصول واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أفضل استيعاب ممكن للطلاب، وهو ما يبعث برسالة طمأنة لأولياء الأمور حول جاهزية المدارس وكفاءة الاستعدادات.

وأشارت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم ، إلى أن لقاء الوزير بأولياء الأمور والطلاب والمعلمين يعكس حرص الوزارة على التواصل المباشر مع جميع أطراف العملية التعليمية، والاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم، بما يساهم في تحسين بيئة التعليم.

ولفتت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم ، إلى أن إشادة المعلمين بالمناهج الجديدة ومدى تبسيطها، مؤكدة أهمية توجيه الوزير للمعلمين بالتركيز على تنمية مهارات القراءة والكتابة والحساب منذ الصفوف الأولى، وشرح المناهج بصورة مبسطة تساعد الطلاب على استيعاب المفاهيم الأساسية وتحقيق أفضل معدلات التحصيل العلمي.

وأشادت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم ، بحضور الطلاب الكبير منذ اليوم الأول، ومشاركة الوزير في طابور الصباح وتحية العلم، وهو ما يرسخ قيم الانتماء والولاء ويحفّز الطلاب على الالتزام والانضباط.

وشدّدت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور على أن المتابعة المستمرة من الوزير لجاهزية المدارس وانتظام العملية التعليمية خطوة إيجابية تدعم نجاح العام الدراسي منذ بدايته، وتؤكد حرص الوزارة على توفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة لأبنائنا الطلاب.