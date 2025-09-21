قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ذا صن: مصر وجهة سياحية متكاملة تجمع بين سحر الصحراء وروعة البحر وعظمة الآثار
بالأسماء .. الأهلى يتفاوض مع 5 مدربين .. كارلوس كيروش الأبرز
إمام عاشور يغادر المستشفى في الساعات الأخيرة الماضية.. تفاصيل
تفاصيل اطلاق مبادرة صحح مفاهيمك لنشر الفهم الصحيح للدين ومحاربة التطرف والشائعات
مصدر أمنى يكشف حقيقة إضراب 2 من قيادات الأخوان عن الطعام داخل محبسهما
الأرصاد: غدا طقس حار رطب نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 32
للطلبة.. كيفية الحصول على اشتراكات القطارات
مصدر أمني يكشف حقيقة إضراب اثنين من قيادات الإخوان عن الطعام داخل محبسهما
كسوف جزئي للشمس.. العالم يترقب الكسوف الأخير في 2025
نتنياهو: سيتعين علينا مواجهة الأمم المتحدة وكل الجبهات الأخرى
المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني: الوضع في غزة صعب للغاية
المشاط: تقدم مصر في مؤشر التعقيد الاقتصادي يعكس قدرات قوية للتحول إلى القطاعات الأعلى إنتاجية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الإصلاح والنهضة: بيان الاستعلامات حول سيناء تأكيد للسيادة ورفض التهجير

حزب الإصلاح والنهضة
حزب الإصلاح والنهضة
محمد الشعراوي

ثمن المستشار نشأت عبد العليم، عضو الأمانة العامة بحزب الإصلاح والنهضة، وأمين تنظيم محافظة أسيوط بالحزب، البيان الذي أصدرته الهيئة العامة للاستعلامات المصرية بشأن ما تردده بعض المواقع ووسائل الإعلام العالمية، حول تواجد القوات المسلحة المصرية في شبه جزيرة سيناء.

وقال "عبد العليم"، في بيان، إن بيان الهيئةالعامة للاستعلامات  يمنح مصر الفرصة لتأكيد سيادتها وحقها في الدفاع عن أراضيها، مع توضيح أن تحركاتها العسكرية تتم في إطار القانون الدولي والاتفاقيات المبرمة، مثل معاهدة السلام مع إسرائيل، موضحًا أن البيان يحتوي على رسالتين رئيسيتين موجهتين لعدة أطراف؛ الرسالة الأولى الموجهة للرأي العام الدولي ووسائل الإعلام، والتي توضح أهداف التواجد العسكري في سيناء، حيث يؤكد البيان أن القوات المصرية المتواجدة في سيناء لتأمين الحدود وحماية البلاد من مخاطر مثل الإرهاب والتهريب، وهذا ينفي أي مزاعم بأن التواجد العسكري له أهداف أخرى أو أنه يُمثل انتهاكًا للمعاهدات، فضلًا عن أن البيان يوضح أن التحركات العسكرية تتم بالتنسيق المسبق مع الأطراف المعنية، مما يدل على احترام مصر الكامل لالتزاماتها الدولية، وهذه النقطة مهمة لأنها تُقدم مصر كشريك موثوق يلتزم بالاتفاقيات، على عكس ما قد تروجه بعض الجهات.

وأضاف أن الرسالة الثانية الموجهة للقضية الفلسطينية، والمُتمثلة في رفض التهجير، حيث يُعيد البيان التأكيد على الرفض التام لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وهو موقف ثابت لمصر يتماشى مع القانون الدولي وحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن هذا الموقف يُرسل رسالة قوية بأن مصر لن تقبل بتحويل القضية الفلسطينية إلى مشكلة على أراضيها، علاوة على أن البيان يُجدد دعم مصر لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهذا يؤكد على التمسك بالمرجعيات الدولية كأساس لحل الصراع.

وأوضح أن البيان هو ممارسة دبلوماسية وسياسية مهمة للغاية؛ يجمع بين الدفاع عن السيادة الوطنية والتأكيد على الالتزام بالمعاهدات الدولية، وفي الوقت نفسه يُعبر عن الموقف المصري الثابت من القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن البيان يهدف إلى دحض الشائعات والتصدي المباشر للأخبار الكاذبة والمُضللة حول الأوضاع في سيناء، فضلًا عن إعادة التأكيد على الشرعية وتوضيح أن التحركات العسكرية المصرية في سيناء هي شرعية وتتم في إطار القوانين والاتفاقيات الدولية، علاوة على إظهار دور مصر كلاعب رئيسي والتأكيد على أن مصر ليست مجرد متفرج، بل لها موقف واضح ومُحدد من القضايا الإقليمية، إضافة إلى تأمين الجبهة الداخلية وإرسال رسالة طمأنة للرأي العام المصري بأن الحكومة حازمة في الدفاع عن البلاد.

وأكد أن بيان الهيئة العامة للاستعلامات ليس مجرد رد على تقارير إعلامية، بل هو وثيقة سياسية تُحدد بوضوح موقف مصر من قضايا الأمن القومي والالتزامات الدولية والقضية الفلسطينية، في سياق إقليمي ودولي متوتر.

الإصلاح والنهضة محافظة أسيوط نشأت عبد العليم القوات المسلحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لائحة استخراج رخصة القيادة

الداخلية تعلن تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تفاصيل

فراخ وبيض

بكام النهارده؟.. مفاجأة كبرى في أسعار الفراخ والبيض

إمام عاشور

إمام عاشور يطالب الأهلي بمساواة زيزو .. و100 مليون في الموسم

الراقصة بوسي

التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح

ضابطة سابقة أمريكية

ضابطة سابقة بالجيش الأمريكي تفضح خيانة «ترامب» لقطر وتلاعب إسرائيل بواشنطن

الطبيب أبو سليمة

مأساة .. مدير مستشفى غزة يستقبل جثامين أفراد عائلته أثناء تأدية عمله

رمضان صبحي

تفاصيل إحالة رمضان صبحي إلى الجنايات

الأهلي

عمومية الأهلي تثير الجدل .. وهذه حقيقة بطلان الإجراءات |فيديو

ترشيحاتنا

الموسم الدراسي الجديد

احم أولادك من العقاب.. محظورات العام الدراسي الجديد في المدارس والجامعات

بدء التوقيت الشتوي

اضبط ساعتك.. موعد إلغاء التوقيت الصيفي 2025 وتطبيق الشتوي وتأخير 60 دقيقة

"القابضة لمياه الشرب" توقع بروتوكول تعاون مع "بتروسيف"

"القابضة لمياه الشرب" توقع بروتوكول تعاون مع "بتروسيف"

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزعتر؟

الزعتر
الزعتر
الزعتر

محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق يتفقدان أعمال إنشاء مستشفى السلام

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بالضفائر.. عبير صبرى تلفت الأنظار في أحدث إطلالة

عبير صبرى
عبير صبرى
عبير صبرى

القوات المسلحة تنظم زيارات لطلاب المنصورة وبني سويف للأكاديمية العسكرية ومصانع الوطنية للأسمنت

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

فيديو

طليقة أحمد مكي

محبتش حد في حياتي غيره.. طليقة أحمد مكي تحسم جدل عودتهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

المزيد